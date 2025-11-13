Παναγιωτάρας: «Μόνο καθαρή νίκη με Έσπερο»

Η Ολυμπιάδα θα υποδεχθεί το Σάββατο το απόγευμα τον Έσπερο στο γήπεδό της, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής. Μέχρι στιγμής, η ομάδα μας έχει καταφέρει να πάρει βαθμούς από όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει, μετρώντας τρεις νίκες και μία ήττα στο τάι μπρέικ.

Ο Φώτης Παναγιωτάρας σχολίασε τη μέχρι τώρα πορεία των «πορτοκαλί» αναφέροντας: «Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο ξεκίνημα, θεωρώ όμως ότι χρειαζόμαστε αρκετή δουλειά ακόμη».

Και πρόσθεσε: «Την επόμενη αγωνιστική έχουμε έναν σημαντικό αγώνα στην έδρα μας, όπου με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, ο στόχος δεν είναι άλλος από την καθαρή νίκη. Θέλουμε τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο και να ενισχύσουν την προσπάθειά μας».

Ολοκληρώνοντας, ο έμπειρος ακραίος αναφέρθηκε και στη σημαντική του επίδοση, καθώς σε πρόσφατο παιχνίδι ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας μόλις ένα λάθος, παρότι είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Όπως σημείωσε: «Γενικά, ο στόχος μου στα παιχνίδια είναι να μην κάνω λάθη, ώστε να βοηθάω την ομάδα μου. Προσέχω πολύ τόσο στο σερβίς όσο και στις επιθέσεις μου, προκειμένου να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό».

