Παναγιώτης Καραΐσκος πρώτος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αναδείχθηκε νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο με χρόνο 2:20.08 για τα 42,195 χιλιόμετρα.

Δεύτερος τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης με 2:23.23, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 2:23.51. Τέταρτος ήταν ο Χαράλαμπος Πιτσώλης με χρόνο 2:24.02.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είχε τερματίσει δεύτερος στον περσινό Μαραθώνιο, ενώ το 2023 είχε βγει πρώτος με ατομικό ρεκόρ 2:16.28.

