Παναγιώτης Καραΐσκος πρώτος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας τα 42,195 χιλιόμετρα σε 2:20.08
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αναδείχθηκε νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο με χρόνο 2:20.08 για τα 42,195 χιλιόμετρα.
Δεύτερος τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης με 2:23.23, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 2:23.51. Τέταρτος ήταν ο Χαράλαμπος Πιτσώλης με χρόνο 2:24.02.
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είχε τερματίσει δεύτερος στον περσινό Μαραθώνιο, ενώ το 2023 είχε βγει πρώτος με ατομικό ρεκόρ 2:16.28.
