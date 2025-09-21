Παναγιώτης Κοραντζόπουλος για την υπόθεση του Γηροκομειού: «Ηθελαν να παραγάγουν ενόχους»

Συνέντευξη–ποταμό παραχώρησε στον Peloponnisos FM 103,9 στην εκπομπή «Ολα Λέγονται» της Μαρίνας Ριζογιάννη και του Σωτήρη Παπανδρέου, ο ποινικολόγος Πατρών, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο νεαρών, 25 και 21 ετών, που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στις μεγάλες φωτιές της 12ης Αυγούστου στην Αχαΐα. Οι δύο νέοι είχαν προφυλακιστεί αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι έναν μήνα αργότερα. Ο συνήγορός τους εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην προανακριτική διαδικασία -δηλαδή στην Ασφάλεια Πατρών- κάνοντας λόγο για «πρόχειρο και ελλιπές δικογραφικό υλικό» και καταγγέλλοντας «εμμονική προσπάθεια κατασκευής ενόχων».

«Και εμείς σαν δικηγόροι συμβάλαμε, όπως στα καθήκοντά μας αρμόζει, στη διαμόρφωση ενός νέου αποδεικτικού περιβάλλοντος, επί του οποίου υπήρξε η ανατροπή της πρωτοβάθμιας κρισιολόγησης ως προς την επιβολή του έσχατου δικονομικού καταναγκασμού, αυτό που ήταν η προσωρινή κράτηση των παιδιών. Εκεί είναι η συμβολή μας» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή αυτή δεν μπορεί να ιδωθεί ξεκομμένα, αλλά συνδέεται και με την «εργώδη προσπάθεια της ανάκρισης, που υπήρξε ποιοτική, διεισδυτική και τελικά αποτελεσματική».

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΥΛΙΚΟ

Ερωτηθείς τι μεσολάβησε μεταξύ της προφυλάκισης και της αποφυλάκισης, ο κ. Κοραντζόπουλος στάθηκε στις πιεστικές συνθήκες της προανακριτικής διαδικασίας:

«Η απόφαση της επιβολής προσωρινής κράτησης έγινε σε ένα στάδιο, εις το οποίο επικρατούν εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, ασφυκτικές θα έλεγα, στρεσογόνες, διότι υπάρχει θέμα χρόνου και πίεσης. Η ένταση και η βαρύτητα της κατηγορίας εκείνη τη στιγμή, όπου η κατηγορία είναι νωπή στη συνείδηση της κοινωνίας αλλά και όποιου κρίνει την υπόθεση, οδηγεί σε βεβιασμένες κρίσεις».

Ο συνήγορος επεσήμανε ότι η προανάκριση αποδείχθηκε «ατελής, ελλειμματική, εμμονική, λανθασμένη και παράνομη». Οπως είπε: «Εμμονική, διότι η προανάκριση ήθελε να παραγάγει κάποιους ενόχους. Προκειμένου να καλυφθεί η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, καθότι η Πάτρα κάηκε τελικά, ήθελε να παραγάγει ως επικοινωνιακό αντίβαρο ότι βρέθηκαν οι εμπρηστές».

ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία για συλλήψεις εμπρηστών. «Από τη στατιστική που ανακοινώθηκε, θα πρέπει να αφαιρεθούν δια επισήμων δηλώσεων οι δύο Πατρινοί που κακώς συνελήφθησαν. Και θα το δείξει και το μέλλον της υπόθεσης. Αν υπάρχει μέλλον δικαστικής διεκπεραίωσης».

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο η υπόθεση να κλείσει στο στάδιο της ανάκρισης: «Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε δικονομική δυνατότητα που έχουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αλήθεια, που για εμάς είναι ότι δεν τελέσθηκε έγκλημα και ότι αυτοί δεν είναι εμπρηστές».

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε ερώτηση αν οι βολές του στρέφονται κατά της Αστυνομίας, ο κ. Κοραντζόπουλος απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν μιλάω με αιχμές. Μιλάω με ενέργειες που έχουμε κάνει ήδη προς την αποκάλυψη της πραγματικότητας. Εχουμε προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες στις Εσωτερικές Υποθέσεις, ώστε να δούμε τι διεργασίες και από ποιες διεργασίες παρήχθησαν αυτοί ως ένοχοι. Το επόμενο στάδιο είναι η αναζήτηση ευθυνών».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Αναφερόμενος στον εφιάλτη που έζησαν οι δύο νεαροί, ο συνήγορος στάθηκε στην ηθική διάσταση: «Για μένα το νούμερο ένα προστατευόμενο αγαθό εκ του Συντάγματος και από το ποινικό δίκαιο είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια τη θεωρώ συνυφασμένη με την ελευθερία. Γιατί δεν υπήρξε διαπόμπευση των ατόμων αυτών διά των γνωστών διαύλων σε πρώτο χρόνο; Η αξιοπρέπεια είναι αυτών και των οικείων τους, και για μένα αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό».

Για το ενδεχόμενο αποζημιώσεων είπε: «Τα αποζημιωτικά δικαιώματα των παιδιών δεν αποτελούν μέρος της δικής μου τοποθέτησης τώρα, διότι δεν έχω την εντολή από τις οικογένειες να τα εγείρω. Είναι υπαρκτά, δίκαια και ίσως αναζητηθούν».

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κλείνοντας, ο κ. Κοραντζόπουλος δήλωσε ικανοποιημένος από την έκβαση του πρώτου σταδίου: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, μπορεί να αισθάνομαι και δικαιωμένος για τις επιλογές. Σε αυτό το στάδιο αντικαταστάθηκε η κράτηση. Αυτό είναι που μένει. Μια δικαίωση. Συνεχίζεται η υπόθεση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους δικαστές».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



