Παναγιωτόπουλος: «Η υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου αποτελεί απόδειξη της απαξιωτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας»

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά από την Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση, να διασφαλίσει την επαναφορά του σχολείου ως τετραθέσιου

14 Οκτ. 2025 16:53
Η ανακοίνωση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει:

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, καταθέσε ως αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας την επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου με την οποία εκφράζεται η έντονη αντίδραση και αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας για την αιφνιδιαστική υποβάθμιση του τοπικού Δημοτικού Σχολείου ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει εύλογη αναστάτωση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κατοίκους, καθώς πλήττει το παιδαγωγικό έργο, ιδιαίτερα στις πρώτες κρίσιμες τάξεις, και αντιβαίνει στις αρχές της ισότιμης και ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία φοιτούν.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σύμπτωμα μιας συνολικής κυβερνητικής πολιτικής υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, που εφαρμόζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και χαρακτηρίζεται συγχωνεύσεις τμημάτων, μετακινήσεις μαθητών, μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό και  ελλείψεις σε υποδομές.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά από την Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη απόφαση, να διασφαλίσει την επαναφορά του σχολείου ως τετραθέσιου και να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα κριτήρια που εφαρμόζονται πίσω από τέτοιου είδους υποβαθμίσεις.
