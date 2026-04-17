Παναγόπουλος από το συνέδριο της ΓΣΕΕ: «Μόνο η ακρίβεια κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση»

Με κεντρικό μήνυμα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ο βασικός και ουσιαστικός αντίπαλος της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος έδωσε από το βήμα του 39ου συνεδρίου της Συνομοσπονδίας, που διεξάγεται στο Ηράκλειο, τον τόνο της επόμενης περιόδου για το συνδικαλιστικό κίνημα. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο ίδιος υποστήριξε ότι σοβαρά πολιτικά γεγονότα των τελευταίων ετών, όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές, δεν προκάλεσαν αντίστοιχη φθορά στην κυβέρνηση, σε αντίθεση με την ακρίβεια που -όπως είπε- αποτελεί τον μόνο παράγοντα που ασκεί πραγματική πίεση στην κυβερνητική πολιτική.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος επέμεινε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε βασικούς οικονομικούς δείκτες, περιγράφοντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται πολύ ψηλά στην ακρίβεια και πολύ χαμηλά στους μισθούς σε όρους αγοραστικής δύναμης, ενώ στάθηκε ειδικά και στο κόστος στέγασης, λέγοντας ότι τα ενοίκια απορροφούν σχεδόν το σύνολο του κατώτατου μισθού. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως βασικούς στόχους της ΓΣΕΕ την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την επαναφορά των διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό στους κοινωνικούς εταίρους και την υπογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων κλαδικών συμβάσεων.

Από την ομιλία του δεν έλειψαν ούτε οι αιχμές για την υπόθεση που ερευνά η Δικαιοσύνη σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και τα προγράμματα κατάρτισης. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επιχείρησε να απαντήσει πολιτικά και προσωπικά στις κατηγορίες που διακινούνται, υποστηρίζοντας ότι έχει στηθεί ένα στρεβλό αφήγημα σε βάρος του ίδιου και των συνδικάτων, με στόχο -όπως είπε- να αλλάξει η πολιτική ατζέντα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη λάβει το σχετικό πόρισμα, απορρίπτοντας την εικόνα ότι βρίσκεται ήδη στη θέση του κατηγορουμένου.

Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και για το ζήτημα του πόθεν έσχες, επιμένοντας ότι η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση σε βαθμό που να γεννά τέτοια υποχρέωση. Όπως υποστήριξε, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχουν λάβει δεν ξεπερνά το όριο που θα ενεργοποιούσε τη σχετική υποχρέωση, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η μάχη που θα δώσει γύρω από την υπόθεση αυτή θα έχει θετική κατάληξη.

Το συνέδριο, οι ισορροπίες και η επόμενη μέρα

Το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ διεξάγεται σε βαρύ αλλά ελεγχόμενο κλίμα, με τον Γιάννη Παναγόπουλο να εμφανίζεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να είναι εκ νέου υποψήφιος. Στο συνέδριο συμμετέχουν περίπου 400 σύνεδροι από δεκάδες Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες της χώρας, ενώ το βασικό διακύβευμα είναι τόσο η εκλογή της νέας διοίκησης όσο και ο καθορισμός της γραμμής που θα ακολουθήσει η Συνομοσπονδία στο επόμενο διάστημα.

Παρά τις αποχωρήσεις και τις αντιδράσεις από πλευρές της Αριστεράς, η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου κύλησε σε ήπιους τόνους, με μόλις περιορισμένες παρεμβάσεις από δυνάμεις του ΠΑΜΕ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων και για το αν θα εμφανιστεί εναλλακτικό μπλοκ απέναντι στον επί χρόνια πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να βάλει φρένο και στα σενάρια που τον θέλουν να μετακινείται στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει «φελλός στο μπουκάλι» και ότι η επόμενη μέρα πρέπει να ανοίξει χώρο για μια νέα γενιά συνδικαλιστών με σύγχρονο όραμα και επαφή με τις νέες μορφές εργασίας. Έτσι, η δική του παρέμβαση στο συνέδριο δεν είχε μόνο χαρακτήρα απολογισμού ή άμυνας, αλλά και προσπάθειας να καθορίσει τους όρους με τους οποίους η ΓΣΕΕ θα κινηθεί στο επόμενο, δύσκολο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.

