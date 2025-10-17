Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού κινήθηκε αστραπιαία και με άκρα μυστικότητα ήρθε σε επαφή και… έψησε τον κορυφαίο τεχνικό να επιλέξει την ομάδα της Αθήνας ως τον επόμενο σταθμό της τεράστιας καριέρας του.

Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
17 Οκτ. 2025 14:29
Pelop News

Θέμα ωρών όπως όλα δείχνουν είναι η συμφωνία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός έχει αποδεχτεί την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές στα συμβόλαια.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού κινήθηκε αστραπιαία και με άκρα μυστικότητα ήρθε σε επαφή και… έψησε τον κορυφαίο τεχνικό να επιλέξει την ομάδα της Αθήνας ως τον επόμενο σταθμό της τεράστιας καριέρας του.

Η επικύρωση της συμφωνίας όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα υπογράψει κλειστό συμβόλαιο έως το 2028, δηλαδή διάρκειας 2.5 ετών.

Η ισπανική AS αναφέρει ότι οι απολαβές για εκείνον και τους συνεργάτες του αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Ο Ισπανός τεχνικός θα φέρει μαζί του στον Παναθηναϊκό έξι συνεργάτες.

Οι εξελίξεις τρέχουν στον ΠΑΟ αλλά στο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή στο Βικελίδης την ομάδα θα πάει ο Χρήστος Κόντης και το ίδιο αναμένεται να γίνει την Πέμπτη κόντρα στη Φέγενορντ στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι ο Μπενίτεθ ταξίδεψε στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό ενώ άλλες πηγές τονίζουν ότι το ραντεβού έγινε εκτός Ελλάδας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
13:47 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μιλά – Νέα στοιχεία για το έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ