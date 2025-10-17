Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ

Θέμα ωρών όπως όλα δείχνουν είναι η συμφωνία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός έχει αποδεχτεί την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές στα συμβόλαια.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού κινήθηκε αστραπιαία και με άκρα μυστικότητα ήρθε σε επαφή και… έψησε τον κορυφαίο τεχνικό να επιλέξει την ομάδα της Αθήνας ως τον επόμενο σταθμό της τεράστιας καριέρας του.

Η επικύρωση της συμφωνίας όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα υπογράψει κλειστό συμβόλαιο έως το 2028, δηλαδή διάρκειας 2.5 ετών.

Η ισπανική AS αναφέρει ότι οι απολαβές για εκείνον και τους συνεργάτες του αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Ο Ισπανός τεχνικός θα φέρει μαζί του στον Παναθηναϊκό έξι συνεργάτες.

Οι εξελίξεις τρέχουν στον ΠΑΟ αλλά στο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή στο Βικελίδης την ομάδα θα πάει ο Χρήστος Κόντης και το ίδιο αναμένεται να γίνει την Πέμπτη κόντρα στη Φέγενορντ στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι ο Μπενίτεθ ταξίδεψε στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό ενώ άλλες πηγές τονίζουν ότι το ραντεβού έγινε εκτός Ελλάδας.

