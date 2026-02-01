Παναθηναϊκός: Στην «πόρτα» της εξόδου ο Αταμάν;

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Gazzetta, η ήττα από τον Άρη φαίνεται ότι έχει φέρει για πρώτη φορά «στα σχοινιά» τον Τούρκο τεχνικό, τον οποίο το τελευταίο διάστημα στήριζε μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στο 2026 και η υποχώρηση στην βαθμολογία τη Euroleague (ρεκόρ 3-4 την αλλαγή του χρόνου), οι φημολογούμενες άσχημες σχέσεις με αρκετούς παίκτες (λόγω του ότι συχνά-πυκνά τους έβγαζε στην σέντρα), η αλήθεια είναι ότι στο εσωτερικό της ομάδας, είχαν προκαλέσει μεγάλη αμφισβήτηση ως προς το πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν.

Η γλώσσα του σώματος των περισσότερων παικτών (με φωτεινή εξαίρεση τον Κώστα Σλούκα) στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βιλερμπάν, άλλωστε, «μίλησε» από μόνη της. Οι «πράσινοι» μπορεί να επέστρεψαν στις νίκες, αλλά η φτωχή αγωνιστική εικόνα τους απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολύ χαμηλές δυνατότητες, έβγαλε για τα καλά στην επιφάνεια ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι ίσως ο Τούρκος τεχνικός έχει χάσει τον έλεγχο της ομάδας.

Παρά τον έντονο σκεπτικισμό που επικρατούσε σε όλο το «πράσινο» στρατόπεδο για την πορεία του «επτάστερου» σε μία κομβική χρονιά, στην οποία θα φιλοξενήσει το Final 4 μέσα στο σπίτι του, ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» ήταν ο μόνος που στήριζε τον 60χρονο τεχνικό.

Και το είχε αποδείξει έμπρακτα με τις αναρτήσεις του! Όχι μόνο επειδή πριν από δύο χρόνια του έφερε το έβδομο και αποκαθήλωσε τον Ολυμπιακό από τον θρόνο του πρωταθλητή, αλλά επειδή πραγματικά τον πίστευε!

