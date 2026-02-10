Παναθηναϊκός: Στην Τούμπα χωρίς Κώτσιρα και Τσέριν για το κύπελλο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (10/2) την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (11/2, 20:30) δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχοντας ένα επιπλέον αγωνιστικό πρόβλημα με τον Γιάννη Κώτσιρα.

Ο 33χρονος μπακ, αισθάνθηκε μία ενόχληση στο τέλος της προπόνησης της Δευτέρας (9/2) και μετά τον απεικονιστικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, φάνηκε πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα των παικτών του «τριφυλλιού» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φακούντο Πελίστρι, Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία (πέραν του Κώτσιρα) ακολούθησαν οι Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια και Μουσά Σισοκό, οι οποίοι έμειναν εκτός.

Από εκεί και πέρα οι Αχμέντ Τουμπά και Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκαν σε φουλ ένταση και θα είναι διαθέσιμοι για τη μεγάλη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άνταμ Τσέριν αν και προπονήθηκε κανονικά, προτιμήθηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρύνει το πόδι του.

Μετά το τέλος της προπόνησης της Τρίτης (10/2) ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του δεύτερου αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Στην 24μελή λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

