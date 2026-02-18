Πανδαισία μπάσκετ στο Promitheas Park με τουρνουά 3×3 και Final-8 Rising Stars

Το Promitheas Park θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με το Final-8 του Rising Stars και τουρνουά 3×3.

18 Φεβ. 2026 14:59
Pelop News

Το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου ο Προμηθέας διοργανώνει το “3X3 Tournament”, πιστοποιημένο από την FIBA, στο εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ του Promitheas Park. Οι κατηγορίες που αφορούν στο τουρνουά είναι οι εξής: Αγόρια (U15, U18, 18+) και Κορίτσια (U18).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και κατόπιν θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του τουρνουά.

Ταυτόχρονα, θα διεξαχθεί στο Promitheas Park το Final 8 του Rising Stars, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ακαδημιών της χώρας, που θα διεκδικήσουν μια θέση στα μετάλλια. Πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το παρών στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Προμηθέα, προκειμένου να παρακολουθήσει διά ζώσης την “αφρόκρεμα” του αναπτυξιακού μπάσκετ.

