Το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου ο Προμηθέας διοργανώνει το “3X3 Tournament”, πιστοποιημένο από την FIBA, στο εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ του Promitheas Park. Οι κατηγορίες που αφορούν στο τουρνουά είναι οι εξής: Αγόρια (U15, U18, 18+) και Κορίτσια (U18).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και κατόπιν θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του τουρνουά.

Ταυτόχρονα, θα διεξαχθεί στο Promitheas Park το Final 8 του Rising Stars, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ακαδημιών της χώρας, που θα διεκδικήσουν μια θέση στα μετάλλια. Πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το παρών στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Προμηθέα, προκειμένου να παρακολουθήσει διά ζώσης την “αφρόκρεμα” του αναπτυξιακού μπάσκετ.

