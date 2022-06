Πανελλήνιες 2022 – Πάτρα: Οι πρώτοι των πρώτων μιλούν στην «Π» – Τα στατιστικά των γραπτών στην Αχαΐα

Ανοίγουν διάπλατα τα φτερά τους γι’ άλλα μέρη πλέον. Για κάτι πιο μεγάλο, πιο γοητευτικό, εντελώς διαφορετικό. Οι βαθμολογίες που πήραν χθες το πρωί στα χέρια τους, μ’ αυτό το ιστορικό πια sms, ήταν γι’ αυτούς και γι’ αυτές δώρο ζωής. Ενα μεγάλο βάρος έφυγε από πάνω τους. Μια νέα ζωή ξεκινάει ήδη…

Μαθητές και μαθήτριες που έπιασαν πολύ υψηλές επιδόσεις, και εξασφάλισαν ήδη το ειστήριο για τη νέα ζωή τους, μιλούν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», αποκαλύπτουν το νέο τους…Σχολείο από Σεπτέμβρη και εξομολογούνται τι μένει τελικά απ’ όλη αυτή την ιστορία…

Η Ελένη Νταλαπέρα άγγιξε το απόλυτο! Επιασε 19.560 μόρια, μια πραγματικά εξωπραγματική επίδοση. Είμαι μαθήτρια στο ΓΕΛ Καστριτσίου. Πρώτη της επιλογή, και σίγουρη βεβαίως, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

«Οι τελευταίες χρονιές ήταν ένας δρόμος μετ’ εμποδίων, που ευτυχώς τελείωσε αίσια. Είμαι πολύ χαρούμενη και ανακουφισμένη με το αποτέλεσμα», είπε η Ελένη.

Η Αναστασία Στρατούλια έσπασε το φράγμα των 19.000 μορίων. Στα 19.155 σταμάτησε το άλμα της! Η μαθήτρια της Γ’ Τάξης του ΓΕΛ Καστριτσίου κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Μπαίνει στην Ιατρική Σχολή (απομένει να επιλέξει η ίδια την πόλη…), εκπληρώνοντας το όνειρό της!

«Μου έδινε ενέργεια και δύναμη να συνεχίσω η φράση “Worry less and do your best” (ανησύχησε λιγότερο και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό). Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων», εκμυστηρεύτηκε στην «Π» η Αναστασία.

Ο Δημήτρης Βακάλογλου, μαθητής στο 9ο ΓΕΛ Πατρών, πλησίασε το ταβάνι: 18.940 μόρια η επίδοσή του. Η πρώτη του επιλογή είναι η Ιατρική Πατρών και «την πιάνει» από τώρα!

«Πρόγραμμα και μέθοδος, αυτό ήταν το μότο μου. Δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο ο χρόνος διαβάσματος, όσο το πρόγραμμα και η ποιότητά του.

Ο Παναγιώτης Τράκας, μαθητής στο 1ο ΓΕΛ Πατρών, «έπιασε» 19.230 μόρια και σκαρφάλωσε στη δική του κορυφή! Πρώτη του επιλογή η Ιατρική Πατρών, θεωρείται ήδη φοιτητής της Σχολής.

«Δικαιώθηκα και ελευθερώθηκα», είπε στην «Π» με ανακούφιση και ειλικρίνεια, προσθέτοντας: «Πέθανα δυο χρόνια τώρα… Ολα αυτά που λένε για πρόγραμμα και μέθοδο στο διάβασμα είναι μύθος. Αν δεν πεθάνεις, δεν φτάνεις σε τέτοιες σχολές»!

O Ανδρέας Χονδρογιάννης, μαθητής στο 5ο ΓΕΛ Πατρών, «έπιασε» 18.920 και πανηγυρίζει! «Ιατρική είναι η σχολή που από μικρή ηλικία ήθελα να με συντροφεύει ως επιστήμη σ’ όλη μου τη ζωή και γι’ αυτό δούλεψα σκληρά. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και στους καθηγητές μου στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΟΡΜΗ – ΑΡΙΣΤΑ» τόνισε στην «Π».

Ο Τηλέμαχος Παΐζης, μαθητής του Αρσακείου, συγκέντρωσε 18.330 μόρια και περιμένει… Πρώτη επιλογή του η Ιατρική (οπουδήποτε), αλλά υπάρχει και μια εξίσου δελεαστική επιλογή γι’ αυτόν: Μοριακή Βιολογία και Γενετική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη. «Θάλαττα, θάλαττα… Αυτό έχω να πω τώρα. Νιώθω ελεύθερος….», τόνισε στην «Π».

Η Ευσταθία Τσιλήρα, μαθήτρια στο Αρσάκειο, απογειώθηκε στα 18.600 μόρια. Πιάνει 100% την πρώτη επιλογή της, Ψυχολογία ΕΚΠΑ. «Νιώθω απελευθερωμένη… Στερήθηκα πράγματα, βασανίστηκα αλλά όλα πήγαν καλά. Θα είναι ένα πολύ γλυκό καλοκαίρι αυτό…».

Ο Γιώργος Μεϊμάρης, μαθητής στο Αρσάκειο, έπιασε 18.275 μόρια. Πρώτος στόχος του η Νομική Αθηνών και πιθανότατα την έχει στο τσεπάκι του! «Ηταν μια μεγάλη ανακούφιση για μένα. Οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και τώρα μπορώ να χαρώ ό,τι θέλω»!

Η Μαρία Κοτίκα (18.730 μόρια) και η Γεωργία Κοτίκα (17.720 μόρια), δίδυμες αδελφές, μαθήτριες στο 6ο ΓΕΛ, τα κατάφεραν ακριβώς όπως ήθελαν!

«Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί μετά από τα χρόνια του Λυκείου θα έρθουν τα χρόνια των σπουδών μας στο Πανεπιστήμιο. Η χαρά μας είναι και χαρά των γονιών μας και των φροντιστών. Τους ευχαριστούμε πολύ», είπαν.

Η Βασιλική Πασχαλίδη, μαθήτρια στο 8ο ΓΕΛ, «έπιασε» 17.900 μόρια και μπαίνει στην στρατιωτική σχολή που θέλει (ΣΜΥΑ). «Η Αεροπορία με γοητεύει, όπως και το να υπηρετήσω την πατρίδα μέσω των σπουδών μου σε αυτή. Η οικογένειά μου, οι καθηγητές μου στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΟΡΜΗ, μου έδωσαν όλα εκείνα που χρειαζόμουν για να επιτύχω».

Ο Νίκος Νικολόπουλος, μαθητής στο 8ο ΓΕΛ, «έπιασε» 17.300 μόρια. Πολυτεχνείο Πατρών πρώτη του επιλογή και με την επίδοσή του έχει την πολυτέλεια να επιλέξει όποια σχολή θέλει! «Χαίρομαι που οι συμμαθητές μου, και είναι αρκετοί, χαίρονται με την επιτυχία μου, όπως κι εγώ με τις δικές τους», είπε ο Νίκος στην «Π».

Η Μαρία Παπανικολάου, μαθήτρια στο Αρσάκειο, πέτυχε απόλυτα τον στόχο της.

Με 18.650 μόρια, μπαίνει άνετα στη Σχολή που ήταν και η πρώτη της επιλογή: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. «Δεν μπορώ να πω ότι κουράστηκα και τόσο πολύ. Το μυστικό για μένα ήταν ότι από το Γυμνάσιο έως και τώρα δεν παράτησα ποτέ το διάβασμα, κανονικά και λογικά. Ποτέ όμως. Ετσι εξηγώ και το 19,7 που έγραψα στα Μαθηματικά».

ΑΧΑΪΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – Κακές επιδόσεις σε 4 μαθήματα

Συμβατές με τις ανακοινώσεις των στατιστικών στοιχείων του υπουργείου Παιδείας είναι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Αχαΐας, αφού, όπως επεσήμαναν στην «Π» έμπειροι εκπαιδευτικοί της περιοχής, έχει αποδειχθεί πως η εικόνα πανελλαδικά «καθρεπτίζει», με πολύ μικρές αποκλίσεις, τις αποδόσεις σε επίπεδο Νομού αλλά και της Δυτικής Ελλάδας.

Βάσει αυτών, στην Αχαΐα οι υποψήφιοι έγραψαν:

– ΓΛΩΣΣΑ: το 17,13% (0-10) και το 82,87 % (10-20)

– ΑΡΧΑΙΑ: το 37,2% (0-10) και το 62,8 % (10-20)

– ΙΣΤΟΡΙΑ: το 47,96% (0-10) και το 52,04% (10-20)

– ΛΑΤΙΝΙΚΑ: το 45,13 % (0-10) και το 54,87 % (10-20)

– ΦΥΣΙΚΗ: το 47,39 % (0-10) και το 52,61 % (10-20)

– ΧΗΜΕΙΑ: το 38,79 % (0-10) και το 61,21 % (10-20)

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: το 59,57 % (0-10) και το 40,43% (10-20)

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ: το 30,74 % (0-10) και το 69,26 % (10-20)

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: το 39,84 % (0-10) και το 60,16 % (10-20)

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: το 35,31% (0-10) και το 64,69 % (10-20)