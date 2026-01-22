Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο «Ενδόραμα»: Στο επίκεντρο ελπιδοφόρες θεραπείες – Συμμετέχουν πλέον των 400 συνέδρων

Οι στοχευμένες γονιδιακές θεραπείες στα κληρονομούμενα νοσήματα είναι η πρόκληση για τον ιατρικό κόσμο της ενδοκρινολογίας. Η εφαρμογή τους θα δώσει θεραπευτική λύση σε πάσχοντες από πολλά σπάνια νοσήματα.

Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστημονική κοινότητα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της προς τα νέα αυτά δεδομένα, όπως υπογράμμισαν χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής Κώστας Μάρκου και η επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Μιχαλάκη, οι οποίοι, μαζί με τον καθηγητή Νεοκλή Γεωργόπουλο, αποτελούν την οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας «ΕΝΔΟΡΑΜΑ». Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν αύριο στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συμμετοχή πλέον των 400 συνέδρων.

«Αισίως διάγουμε τη 18η διοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας με το κατοχυρωμένο πλέον brand name «ΕΝΔΟΡΑΜΑ» που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ετήσια βάση» ανέφερε ο κ. Μάρκου, τονίζοντας:

«Το ”ΕΝΔΟΡΑΜΑ” από την αρχή διατηρεί σταθερούς τους κανόνες λειτουργίας του, με επικαιροποιημένες κάθε φορά αλλαγές, που του προσδίδουν υψηλή ποιότητα και εξασφαλίζουν μεγάλη συμμετοχή. Εγκριτοι Ελληνες και διεθνείς ομιλητές παρουσιάζουν τις σημαντικές εξελίξεις, σε όλους τους τομείς της Ενδοκρινολογίας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των πλέον ενδιαφερόντων άρθρων που δημοσιεύτηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία τη χρονιά που πέρασε σε όλα τα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας. Επίσης συζητούνται τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα, ιδέες, εξελίξεις και εφαρμογές στον τομέα της ενδοκρινολογίας, καθώς παρουσιάζονται όλα τα αντίστοιχα νέα φάρμακα που κυκλοφόρησαν την ίδια περίοδο».

Από την πλευρά της, η κ. Μιχαλάκη ανακοίνωσε ότι «φέτος, με στόχο την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις εργασίες του Συνεδρίου και το πρωί της Κυριακής, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για επιστημονικό διάλογο και ανταλλαγή γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας, υλοποιούμε κλινικά φροντιστήρια για φοιτητές τα οποία αφορούν στη γονιδιακή θεραπεία, στις μεθόδους διάγνωσης γενετικών αλλαγών και στη στοχευμένη γονιδιακή θεραπεία».

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ο κ. Μάρκου και η κ. Μιχαλάκη τόνισαν ότι η στοχευμένη γονιδιακή θεραπεία δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση του καρκίνου αλλά επεκτείνεται και στην αντιμετώπιση των κληρονομούμενων νοσημάτων. «Κάτι που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Αφορά μεν σε σπάνια νοσήματα τα οποία όμως δεν παύουν να απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό ασθενών. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω την αντίσταση στη θεραπεία στις θυρεοειδικές ορμόνες» εξήγησε η κ. Μιχαλάκου.

Το «Ενδόραμα» το διοργανώνει η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας- Πανελλήνια Ενωση Ενδοκρινολόγων.

Η παχυσρακία είναι χρόνιο νόσημα

Αναφερόμενοι τα δύο μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Ενδοκρινολογίας Κώστας Μάρκου και Μαρίνα Μιχαλάκη στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, υπογράμμισαν ότι είναι θετικό, αρκεί να αντιμετωπιστεί ως χρόνιο νόσημα και σε επίπεδο θεραπείας.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να έχει πρόσβαση σε αυτή την πανάκριβη θεραπεία. Μιλάμε για 300 ευρώ τον μήνα» ανέφερε η κ. Μιχαλάκη προσθέτοντας:

«Επειδή όμως αυτές οι θεραπείες πρέπει να είναι χρόνιες, διότι χρόνιο είναι το νόσημα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποζημιώνονται και στο μέλλον έστω με κάποια συμμετοχή».

Οπως εξηγεί η ίδια «δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος πάρει τα φάρμακα για οκτώ μήνες, μετά σταματά. Εάν συμβεί αυτό θα πάρει πάλι τα κιλά που έχασε. Κάπου θα πρέπει να κατανοήσει η κοινωνία και το κράτος ότι η παχυσαρκία είναι χρόνιο νόσημα. Είναι κάτι σαν την υπέρταση. Χρειάζεται μία δόση συντήρησης. Κι αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος ώστε να μην τρέφει ελπίδες για οριστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μόνο με μία πολύμηνη θεραπεία».

Ο κ. Μάρκου σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι ενδείξεις χορήγησης των φαρμάκων και όχι να αποτελούν κριτήριο οι κανόνες που βάζει η μόδα και η αισθητική. «Είναι φάρμακα με παρενέργειες και απαιτούν ιατρική παρακολούθηση» σημείωσε, εστιάζοντας στο εμπορικό ενδιαφέρον που έχει γεννήσει η αύξηση της παχυσαρκίας, χαρακτηριστικό του σύγχρονου τρόπου ζωής.

«Μέσα στα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε αυτή στην εισβολή των νέων φαρμάκων. Βλέπουμε δεκάδες προγράμματα να εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρώπης. Αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, πολλά από αυτά είναι για να γεμίζουν τσέπες των γραφειοκρατών των Βρυξελλών. Ωστόσο δείχνουν ότι επιτέλους η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί ως ασθένεια και δίνεται μάχη για τη θεραπεία της» κατέληξε ο κ. Μάρκου.

