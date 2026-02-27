Πανελλήνιο κλειστού στίβου: Οι συμμετοχές των συλλόγων της Αχαΐας

Ξεκινάει το Σάββατο (28/2) το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Ανδρών – Γυναικών στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.
Το «παρών» θα δώσουν όλα τα μεγάλα ονόματα του στίβου, αλλά και αθλητές και αθλήτριες από την Αχαΐα, που είναι οι εξής:
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|408119
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|200 M
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|408119
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|60 M
|
|ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ
|2007
|395254
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|200 M
|
|ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2009
|379306
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|200 M
|
|ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2002
|352720
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|200 M
|ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2005
|378311
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|200 M
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|2003
|367757
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|400 M
|ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2002
|352720
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|400 M
|ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2005
|315
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|400 M
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|2007
|367356
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|400 M
|ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2005
|378311
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|400 M
|ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
|2003
|352561
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|800 M
|ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|2003
|302
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|800 M
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2003
|356330
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|800 M
|ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2010
|403512
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|800 M
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2005
|356333
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|1500 M
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|389643
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1500 M
|ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2007
|372341
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1500 M
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2006
|358194
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|1500 M
|ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2006
|399652
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1500 M
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2005
|356333
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|3000 M
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2006
|372741
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|389643
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1998
|325419
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
|3000 M
|ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2005
|389646
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2007
|372341
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2001
|361164
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2007
|392258
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2004
|352067
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2009
|401420
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|60 M
|ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
|2002
|337586
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|60 M
|ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2006
|365829
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|60 M
|ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|2008
|397156
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|200 M
|ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2006
|365829
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|200 M
|ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ
|2000
|321992
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|200 M
|ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
|1997
|308798
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|200 M
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|2003
|384928
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|200 M
|ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|2008
|397156
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|400 M
|ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
|1997
|308798
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|400 M
|ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ
|2007
|390153
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1500 M
|ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ
|2007
|390153
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|2007
|368688
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|3000 M
|ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ
|2010
|382401
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ
|2006
|365399
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2010
|402606
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3000 M
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
|2006
|381645
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|5000 ΒΑΔΗΝ
|ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2004
|363015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
|2007
|324
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ
|1997
|305867
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2004
|393207
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΕΝΤΑΘΛΟ
|ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ
|1997
|305867
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|2003
|367757
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2002
|352720
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2005
|378311
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|2003
|384928
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ
|2000
|321992
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2005
|389646
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|2007
|367356
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2007
|372341
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|389643
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ
|2010
|382401
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ
|2006
|365399
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
|1997
|308798
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
|ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ
|2007
|390153
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News