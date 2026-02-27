Πανελλήνιο κλειστού στίβου: Οι συμμετοχές των συλλόγων της Αχαΐας

Αρκετοί αθλητές και αθλήτριες από την Αχαΐα θα λάβουν μέρος στη μεγάλη γιορτή του στίβου

Πανελλήνιο κλειστού στίβου: Οι συμμετοχές των συλλόγων της Αχαΐας
27 Φεβ. 2026 13:59
Pelop News

Ξεκινάει το Σάββατο (28/2) το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Ανδρών – Γυναικών στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.

Το «παρών» θα δώσουν όλα τα μεγάλα ονόματα του στίβου, αλλά και αθλητές και αθλήτριες από την Αχαΐα, που είναι οι εξής:

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 60 M
ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 2007 395254 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M
ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 200 M
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 378311 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 367757 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 315 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 367356 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400 M
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 378311 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 352561 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 302 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356330 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 403512 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1500 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 389643 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 358194 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1500 M

 

ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 399652 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 3000 M
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 372741 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 389643 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 325419 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 3000 M
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 389646 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 352067 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 401420 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 60 M
ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 337586 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 60 M
ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 60 M
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 397156 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 200 M
ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M
ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 321992 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 308798 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 200 M
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 384928 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 397156 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 400 M
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 308798 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400 M
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 390153 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 390153 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 368688 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3000 M
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 382401 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 365399 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 402606 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 381645 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 363015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 324 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 305867 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 393207 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΝΤΑΘΛΟ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 305867 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 367757 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 378311 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 384928 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 321992 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 389646 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 367356 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 389643 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 382401 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 365399 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 308798 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 390153 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

 

