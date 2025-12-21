Πανεπιστήμιο Πάτρας: Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε Ινδές

Το Πανεπιστήμιο ετοιμάζει και 25 υποτροφίες για διδακτορικές διατριβές στην πράσινη οικονομία και το περιβάλλον. Πρωτοβουλία καθηγητριών του Πανεπιστημίου Πατρών.