Πανεπιστήμιο Πάτρας: Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε Ινδές
Το Πανεπιστήμιο ετοιμάζει και 25 υποτροφίες για διδακτορικές διατριβές στην πράσινη οικονομία και το περιβάλλον. Πρωτοβουλία καθηγητριών του Πανεπιστημίου Πατρών.
«Σχολείο» εκμάθησης των Ελληνικών στις συζύγους των Ινδών μεταναστών στην περιοχή μας ετοιμάζει ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για βήματα που χρηματοδοτεί το ίδιο το Πανεπιστήμιο και στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στις γυναίκες αυτές να γνωρίσουν το βασικό μέσο ένταξής τους στην κοινωνία που είναι η γλώσσα.
Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στον «Peloponnisos FM» και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται».
«Είναι μία ανθρώπινη πρωτοβουλία που πήραν συναδέλφισσές μου στο Πανεπιστήμιο. Αυτή η πρωτοβουλία αφορά τη διδασκαλία των Ελληνικών σε γυναίκες Ινδών μεταναστών. Εμείς διαπιστώσαμε το πρόβλημα που υπάρχει και θα κάνουμε μία μεγάλη παρέμβαση με ιδίους πόρους, ώστε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπισή του», μας είπε ο κ. Μπούρας.
Οπως ανέφερε ο ίδιος, αυτό θα γίνει στο πλαίσιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου και η πρωτοβουλία ανήκει στην πρώην αντιπρύτανη Αννα Ρούσου και την επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πέγγυ Μανώλη. «Είναι πολύ σημαντικό, διότι θα δώσουν στις γυναίκες αυτές ένα ισχυρό μέσο, όπως αυτό της γλώσσας, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
25 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Μία δεύτερη σημαντική απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών αφορά στην προσφορά 25 υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων ετών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
«Το Πανεπιστήμιό μας εξασφάλισε από ιδίους πόρους 500.000 ευρώ και θα διεκδικήσει άλλο ένα εκατομμύριο από ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να προσφέρουμε 25 υποτροφίες 4 ετών η κάθε μία για διδακτορικές διατριβές» ανακοίνωσε ο κ. Μπούρας, εξηγώντας ότι:
«Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Οι υποτροφίες θα αφορούν Ελληνες φοιτητές. Αν και ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει, το θέμα θα αφορά την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον. Είναι ένα οριζόντιο, ερευνητικό θέμα. Ελπίζω ότι με την προσπάθεια που έχει κάνει ο αντιπρύτανης, ο κ. Μαντζαβίνος, θα εξασφαλίσουμε αυτό το ένα εκατομμύριο ευρώ, στο οποίο θα προσθέσουμε και το δικό μας ποσό, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα».
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει κερδίσει μέσω του παραγόμενου ερευνητικού του έργου και των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο -είναι το πρώτο από τα ελληνικά ΑΕΙ- την ένταξή του στη χρηματοδοτούμενη έρευνα από το υπουργείο Παιδείας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.
«Είναι μία επιτυχία των συνάδελφών μου, στο Πανεπιστήμιο, που δουλεύουν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι τιμητικό και δείχνει ότι το Πανεπιστήμιό μας έχει την πρωτοπορία σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης» τονίζει ο κ. Μπούρας, εξηγώντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση, έχει εξασφαλίσει σε είκοσι σχολεία, την εισαγωγή του ChatGPT. Το υπουργείο, αναγνωρίζοντας το έργο του Πανεπιστημίου μας, μας επέλεξε ως το μοναδικό Πανεπιστήμιο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ηδη, έχουμε κάνει την πρώτη επαφή με την OpenAI, που είναι η κατασκευάστρια του ChatGPT, και μαζί με τα Πανεπιστήμια του Harvard, MIT, Cambridge, Oxford και κάποια άλλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών δουλεύει για να παραχθεί ένα κείμενο πολιτικής για την εισαγωγή του ChatGPT στην εκπαίδευση και μιλάμε για την έκδοση ChatGPT Edu. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και αυτό οφείλεται στο ότι είναι το πρώτο στη χώρα και σε δημοσιεύσεις και σε χρηματοδότηση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη.
