Πανεπιστήμιο Πατρών: Μπήκε η υπογραφή για τις διαγραφές – 18.098 ονόματα στη λίστα, δεκαήμερη προθεσμία για ενστάσεις από δικαιούχους

Η υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης για τη διαγραφή 18.098 λιμναζόντων φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί γεγονός. Πλέον, όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και αποδεδειγμένα είχαν λόγο για τη φοιτητική τους στασιμότητα, έχουν το περιθώριο 10 ημερών να διεκδικήσουν την επανεγγραφή τους στους καταλόγους του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε χθες ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, προ ημερών εστάλησαν μηνύματα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και των 18.098 φοιτητών για την απόφαση της διαγραφής τους. Από αυτά το 1/3, περίπου 6.000 επέστρεψαν (λόγω άγνωστης ηλεκτρονικής διεύθυνσης κ.λπ.).

«Αυτή την εβδομάδα και τη επόμενη θα στείλουμε σε αυτούς τους 6.000 συστημένες επιστολές διότι θέλουμε να ενημερωθούν όλοι, ώστε να ην υπάρξει κάποιος που να πει δεν είχα ενημερωθεί ή δεν γνώριζα κ.ά.» μας είπε ο κ. Μπούρας και εξηγεί: «Αφού ολοκληρώσουμε και αυτή τη διαδικασία και δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση από κανέναν, στο πλαίσιο της δεκαήμερης προθεσμίας που τους δίνεται ώστε να θεραπεύσουν αυτή την αρνητική εξέλιξη, ολοκληρώνεται η οριστική διαγραφή τους».

Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να σώσουν τη θέση τους μέσα στα πανεπιστήμια οι εξής:

1. Φοιτητές για σοβαρούς λόγους υγείας (χρόνιες ασθένειες, σοβαρά ατυχήματα, ψυχικές διαταραχές, νοσηλείες μεγάλης διάρκειας).

2. Εργαζόμενοι φοιτητές (εφόσον αποδείξουν πλήρη ή μερική απασχόληση, μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης, που διπλασιάζει το όριο σπουδών εξατομικευμένο πρόγραμμα εξετάσεων).

3. Γονείς ή φοιτητές με οικογενειακές υποχρεώσεις. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για: μονογονείς, φοιτήτριες κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και όσους φροντίζουν άτομο με αναπηρία μέσα στην οικογένεια.

4. Φοιτητές που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία.

5. Φοιτητές με αναπηρία.

Απαντώντας σε ανακοινώσεις φοιτητικών κινημάτων για λανθασμένες διαγραφές φοιτητών που είναι για παράδειγμα στο 4ο έτος κ.λπ. – σχετική καταγγελία έχει γίνει για το ΕΚΠΑ– ο κ. Μπούρας σημειώνει: «Παραπονιούνται αυτοί που δεν τους αφορά το θέμα. Από κει και πέρα, αν γίνει κάποιο λάθος, εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Τα κοιτάμε όλα με κατανόηση και συνεννόηση. Τονίζω ότι είμαστε εδώ και αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει λάθος, θα διορθωθεί».

Αντιδράσεις από φοιτητές

Εν τω μεταξύ, χθες ομάδα φοιτητών πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της πρυτανικής αρχής για τις διαγραφές και την ανακοίνωση του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών για αποκλεισμό από την εξεταστική διαδικασία των φοιτητών που βρίσκονται στις λίστες προς διαγραφή.

Οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές κάνουν λόγο «για άδικο αποκλεισμό» και προσθέτουν: «Μέτρα τύπου “face control”, καταλόγους έξω από τις αίθουσες όπου να αναγράφονται όσοι απαγορεύεται να εισέλθουν, λες κι οι φοιτητές είμαστε καταζητούμενοι! Εδώ και μήνες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε όλη τη χώρα μέσα από τους Φοιτητικούς μας Συλλόγους, δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα, με συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς Γραμματειών, ενάντια στον βαθιά άδικο και ταξικό νόμο των διαγραφών».

