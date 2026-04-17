Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε ενεργά στις φετινές Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο του Λαζάρου (4 Απριλίου 2026) και την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου 2026). Με αυτή τη συμμετοχή, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδέθηκε βαθύτατα με ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας, στέλνοντας μήνυμα μνήμης, τιμής και αλληλεγγύης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αναπλ. Καθ. Ελένη Αλμπάνη, καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη των Ηρώων.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στις Εορτές Εξόδου αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία βίωσης της ιστορικής μνήμης και έκφρασης σεβασμού στην αυτοθυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Μέσα από τις δύο μεγαλειώδεις πομπές, οι συμμετέχοντες ζωντάνεψαν για λίγες ώρες μια από τις πιο ηρωικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον κοινωνικό ρόλο και τη δέσμευση του ιδρύματος απέναντι στις αξίες της ελευθερίας και της εθνικής μνήμης.

Στην ομάδα που εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικό Προσωπικό των Τμημάτων: Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ιατρικής, Αποθήκης, Κίνησης & Καθαριότητας, Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Εκδηλώσεων και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, αντικατοπτρίζοντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του ιδρύματος και τη συλλογική δέσμευσή του απέναντι στην εθνική μνήμη.

Η παρουσία όλων μας ανέδειξε με τρόπο επιβλητικό τη σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια, όχι μόνο ως κορυφαίου γεγονότος της ελληνικής ιστορίας, αλλά και ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας, επιβεβαιώνοντας την αιώνια ακτινοβολία της και τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του συμβολισμού της. Στην ομάδα συμμετείχαν 21 άτομα:

-Νικόλαος Βλάχος Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Συντονιστής)

-Ιωάννης Μητσόπουλος , Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Κων/νος Χατζηλιάδης, Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Ανάργυρος Ανδρώνης Τμήμα Γεωπονίας

-Ευάγγελος Τζώκας Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Ευτυχία Φάκου Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Χριστίνα Μαλιγκάνη Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Γεώργιος Κατσέλης Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Βαΐα Αθανασιάδη , Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-Δημήτριος Μουτόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

-Αικατερίνη Κατερινοπούλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-Αρετή Λεοντίου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-Δέσποινα Κούνα , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

-Γεωργία Λαΐνιώτη Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-Μαρία Κατσιγιάννη Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Τμήμα Ιατρικής

-Παρασκευή Αναστασοπούλου , Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Καθαριότητας

-Δημήτριος Αντωνόπουλος , Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

-Αθηνά Ζίου , Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

-Μελιώ Κατσιφάρα , Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Εκδηλώσεων

-Ευσταθία Ηλιοπούλου, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στις επετειακές τιμητικές εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου υπογραμμίζει το σπουδαίο έργο που παράγει μέσω της έρευνας, της διαφύλαξης της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της διάχυσης της γνώσης όλων των υπό μελέτη επιστημονικών πεδίων καθώς και όλων όσων συνδέονται με την ιστορία στο ευρύ κοινωνικό σύνολο καθώς και στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

