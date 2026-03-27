Πανεπιστήμιο Πατρών: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών – Εμβληματικά έργα 15 εκ. ευρώ

Παραδόθηκε ένα κτίριο με 102 δωμάτια, πλήρως ανακαινισμένα με κλιματισμό και ζεστό νερό από ηλιακά πάνελ, στη Φοιτητική Εστία Πατρών της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο

27 Μαρ. 2026 20:10
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα ευρύ και πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο συνιστά τη μεγαλύτερη οργανωμένη αναβάθμιση υποδομών που έχει υλοποιηθεί διαχρονικά στο ίδρυμα. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση τόσο από το υπουργείο Παιδείας όσο και από έσοδα του Πανεπιστημίου.

Το αποτύπωμα των παρεμβάσεων εκτείνεται σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις και αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού: από τις φοιτητικές εστίες και την ενεργειακή και ηλεκτρολογική ασφάλεια, μέχρι τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια, τα εστιατόρια και τους υπαίθριους χώρους.

ΕΣΤΙΕΣ: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αφορά τις φοιτητικές εστίες, έναν τομέα που επί χρόνια παρουσίαζε συσσωρευμένα προβλήματα.
Στην Πάτρα βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες ανακαινίσεις, ενώ στο Μεσολόγγι οι εργασίες για τις εστίες ολοκληρώθηκαν, παραδίδοντας αναβαθμισμένες υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες φιλοξενίας.

Παράλληλα, η πρυτανική αρχή διεκδικεί πρόσθετους πόρους για τις εστίες στο Κουκούλι, αναγνωρίζοντας ότι το στεγαστικό ζήτημα των φοιτητών αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες κοινωνικής συνοχής και ισότιμης πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα και για το Αγρίνιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση βιώσιμης λύσης για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας, ώστε να καλυφθεί ένα διαχρονικό κενό που επηρεάζει άμεσα τη φοιτητική ζωή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Πέρα από τις ορατές ανακαινίσεις, υλοποιείται εκτεταμένη εργολαβία ελέγχου και αναβάθμισης των ηλεκτρικών πινάκων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων και την πρόληψη κινδύνων. Πρόκειται για παρεμβάσεις χαμηλής προβολής αλλά υψηλής σημασίας, που αγγίζουν τον πυρήνα της εύρυθμης λειτουργίας ενός μεγάλου πανεπιστημιακού οργανισμού.
Ταυτόχρονα, προχωρούν μεγάλες παρεμβάσεις στον κλιματισμό αμφιθεάτρων και εργαστηρίων, βελτιώνοντας τις συνθήκες διδασκαλίας και έρευνας, αλλά και μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στο ίδιο πλαίσιο, σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις προβλέπεται η τοποθέτηση οικολογικών ξύλινων παγκακίων και στεγάστρων, με στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία σημείων συνάντησης και ξεκούρασης για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μικρές παρεμβάσεις, που όμως αλλάζουν την καθημερινή εμπειρία στο campus και ενισχύουν τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Κορωνίδα του σχεδιασμού αποτελεί το νέο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα έργο που ο ίδιος ο πρύτανης χαρακτήρισε εμβληματικό σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο φυτικό και βιοκλιματικό φοιτητικό εστιατόριο της χώρας, ένα εντελώς νέο μεταλλικό κτίριο, που ανεγείρεται στον ίδιο χώρο με το υφιστάμενο.
Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στο κτίριο: Προβλέπεται διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, φύτευση πρασίνου, δημιουργία μιας ανοιχτής πλατείας και ένταξη του εστιατορίου στο περιβάλλον της πανεπιστημιούπολης ως ζωντανού κοινωνικού πυρήνα.
Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί και ο τρόπος μετάβασης στη λειτουργία του νέου χώρου, αφού το παλιό εστιατόριο θα μαγειρέψει το βράδυ και την επόμενη ημέρα θα ανοίξει το νέο, χωρίς διακοπή της σίτισης και χωρίς μεταφορά εξοπλισμού-μία διαδικασία που παρομοιάστηκε με τη λειτουργία αεροδρομίου. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τοποθετείται στο καλοκαίρι του 2027.

