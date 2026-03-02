Πανεπιστήμιο Πατρών: Βιωματικό εργαστήριο για την έμφυλη διάκριση και την παρενόχληση στις 5 Μαρτίου

Βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Έμφυλη διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση: Διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ένα συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον» διοργανώνεται την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 έως τις 14:00, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η δράση υλοποιείται με αφορμή την 8η Μαρτίου – Ημέρα της Γυναίκας, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ με έμφαση στην ισότητα των φύλων», που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ιδρύματος.

Πού και σε ποιους απευθύνεται

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα σεμιναρίων του ΚΕΔΙΜΑ και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας: διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς και ερευνητικό προσωπικό.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 35 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης θα αποσταλεί βεβαίωση παρακολούθησης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ισότητας.

Στόχοι και θεματικές ενότητες

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Μέσα από ενημέρωση, συζήτηση και πρακτική καθοδήγηση, επιδιώκεται:

Η αποσαφήνιση βασικών εννοιών, όπως η διακριτική μεταχείριση, η παρενόχληση λόγω ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η σεξουαλική παρενόχληση.

Η παρουσίαση του ισχύοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Η κατανόηση του τρόπου αντίδρασης όταν κάποιος/α ενημερώνεται για περιστατικό διακριτικής ή παρενοχλητικής συμπεριφοράς.

Η ενημέρωση για τις διαδικασίες αναφοράς και τις καλές πρακτικές υποστήριξης και διαχείρισης.

Το εργαστήριο έχει βιωματικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού, συμπερίληψης και θεσμικής υπευθυνότητας.

Την έναρξη θα πραγματοποιήσει η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Ελ. Αλμπάνη, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική (Βάλια) Χαραλαμποπούλου, δικηγόρος Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» του Παντείου Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2610 962122 ή μέσω email στο graf.isotita@upatras.gr

