Πανεπιστήμιο Πατρών – Welcome to Up: Κορύφωση εκδηλώσεων με δωρεάν συναυλίες του Πάνου Μουζουράκη και των 15-50

Ολοκληρώνονται σήμερα οι δράσεις και τα events για την υποδοχή των Πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Φοιτητές και όχι μόνο αγκάλιασαν και συμμετείχαν στις χθεσινές εκδηλώσεις και δράσεις του Welcome to up για την υποδοχή των Πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σήμερα Κυριακή ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ με ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλά διαφορετικά events.

Εκρηκτικό αναμένεται να είναι το κλείσιμο των εκδηλώσεων με την συναυλία των 15-50, του Πάνου Μουζουράκη & του DJ Romanos. Μάλιστα για την διευκόλυση του κόσμου που θα παρακολουθήσει την συναυλία στην Πανεπιστημιούπολη θα υπάρχουν δρομολόγια με το ΚΤΕΛ μέχρι τις 12.40 το βράδυ και για όσο χρειαστεί για την επιστροφή τους στην Πάτρα.

Το Welcome to UP είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Δείτε τις σημερινές εκδηλώσεις

Magic Bus Patras Tour Hop on Hop off bus

Λεωφορείο με ανοιχτή οροφή, θα κάνει κυκλικές διαδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια και της Κυριακής από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στην Πάτρα, για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους θησαυρούς της πόλης, τα εμβληματικά σημεία της (Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, Καρναβαλικό Εργαστήρι, Ρωμαϊκό Ωδείο, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.). Οι στάσεις θα συνδυάζονται με επί τόπου ξεναγήσεις

Στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης:

Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης

Γέφυρα

Μαρίνα Ηρώων Πολυτεχνείου

Μώλος Αγ. Νικολάου

Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα – Γλυπτοθήκη Δήμου Πατρέων

Καρναβαλικό Εργαστήρι

Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Ρωμαϊκό Ωδείο

Αρχαιολογικό Μουσείο

We love UP

Η καρδιά του φεστιβάλ θα χτυπά και την Κυριακή στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, εκεί όπου βρίσκεται το τρισδιάστατο σήμα καταθέν της διοργάνωσης «We love UP». Πέριξ του «Πάρκου της Ειρήνης» έχει στηθεί ένα «φοιτητικό χωριό», από την κεντρική σκηνή του οποίου θα δίνεται όχι μόνο βήμα στους συμμετέχοντας καλλιτέχνες αλλά και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστήμιου τον UPFM που θα εκπέμπει ζωντανά από το επίκεντρο του φεστιβάλ. Εκεί βρίσκεται και ένας ατμοσφαιρικός «open air κινηματογράφος» με αναπαυτικά πουφ, ενώ ομάδες, υπηρεσίες, δομές του Πανεπιστημίου, εθελοντικές οργανώσεις, καθώς επίσης οι σχολές του Πανεπιστημίου και οι χορηγοί του Φεστιβάλ, μας συστήνονται μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους.

#WeareUP2022 Μέσω του #hashtag #Weareup2022 οι φοιτητές καλούνται να ποστάρουν στα social media του Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.facebook.com/ upatras και https:// www.instagram.com/upatras/) φωτογραφίες από την πρώτη εβδομάδα τους στην Πάτρα, ενώ με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16/10 στις 19:55 στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης ένας τυχερός θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό πατίνι. Ανεβάστε φωτογραφίες σας από την πρώτη εβδομάδα σας στην Πάτρα με hashtag: #WeareUP2022

Επισκεφθείτε τα Μουσεία του Πανεπιστήμιου, κάντε γιόγκα και pic nic

Το Πανεπιστήμιο αγκαλιάζει και τους Πατρινούς και ειδικά για το φεστιβαλικό του τριήμερο ανοίγει και λειτουργεί όλα τα Μουσεία του για πατρινούς, φοιτητές και επισκέπτες από τις 11:00 – 13:00. Επιπλέον, στον χώρο πέριξ του Πάρκου της Ειρήνης θα διοργανώνονται υπαίθρια μαθήματα γιόγκα από την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA BY Eftyxia) (Σάββατο 15/10, στις 18:00), pic nic και άλλες δράσεις.

Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο

Η εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, «Έθεξις» διοργανώνει ξεναγήσεις στους υπαίθριους χώρους και τα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές θα περπατήσουν στα μονοπάτια στο Πάρκο Ειρήνης, στην Εστία, στο υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων στο κήπο Άνθεια που υπάρχει τεχνητή λίμνη και πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus. Δηλώσεις συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επιδείξεις αθλημάτων

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα συμμετέχει και την Κυριακή στο Φεστιβάλ με δικό του περίπτερο (09:00 -14:00), όπου θα γίνεται εκτενής ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις, τα προγράμματα και τις παροχές του Γυμναστηρίου προς τους φοιτητές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια, καθώς και λιπομετρητή!

Συναυλίες

15-50

Το μεγάλο πάρτυ λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10

09. 00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

13:00

Ελάτε για pic nic στον ειδικά διαμορφωμένο με πουφ χώρο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

17:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Εκπρόσωπος του Φεστιβάλ θα χαιρετίσει αφιερώνοντας τις προβολές στη μνήμη του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του Αντώνη Παπαδόπουλου)

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

19.55

Κλήρωση για το ηλεκτρικό πατίνι

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20.00 Συναυλία των 15-50

22:00 – 24:00 Το μεγάλο πάρτι λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

#welcometoUP

#weareUP2022

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης (Είσοδος από Εράσμου)

