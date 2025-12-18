Πανηγυρική εκλογή του Θεόδωρου Κανελλόπουλου στην ΕΣΠΕΠ-Ολο το νεο ΔΣ

Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακά υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2025 οι εκλογικές διαδικασίες της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (Ε.Σ.ΠΕ.Π.) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προηγήθηκαν της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της Ένωσης.

Στις εκλογές είχαμε πανηγυρική εκλογή του Θεόδωρου Κανελλόπουλου στην θέση του πρόεδρου, καθώς πήρε 39 ψήφους σε σύνολο 42 σωματείων που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ αναφέρει: «Η Ε.Σ.ΠΕ.Π. ευχαριστεί θερμά όλα τα σωματεία για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους δικηγόρους μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την άρτια, διαφανή και υποδειγματική διεξαγωγή των διαδικασιών.

Σε μια εποχή που ο αθλητισμός δοκιμάζεται, η δύναμη της ΕΣΠΕΠ

βρίσκεται στους ανθρώπους και στα σωματεία της.

Με σεβασμό στην ιστορία, ευθύνη για το παρόν και πίστη στο μέλλον,

καλούμε όλα τα σωματεία να συνεχίσουμε μαζί, με καθαρό λόγο, ανοιχτό διάλογο και κοινή κατεύθυνση.

Γιατί το πελοποννησιακό βόλεϊ δεν είναι απλώς αγώνες και βαθμολογίες·

είναι κοινή διαδρομή, συλλογική προσπάθεια και ευθύνη που μας ενώνει.

Τα αποτελέσματα των εκλογών σύμφωνα με την ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ:

Για την θέση του Προέδρου:

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39 ψήφοι.

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Π.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 ψήφοι, ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 25 ψήφοι, ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 21 ψήφοι, ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21 ψήφοι, ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ψήφοι, ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ψήφοι, ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 ψήφοι, ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΜΑΡΘΑ 17 ψήφοι, ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ψήφοι, ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 14 ψήφοι, ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11 ψήφοι, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ψήφοι,

Από του παραπάνω εκλέγονται οι δέκα πρώτοι.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΘΕΜΗΣ 28 ψήφοι, ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ψήφοι, ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 ψήφοι,

Αναπληρωματικοί Εξελεγκτική Επιτροπή:

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΦΑΝΗ 12 ψήφοι, ΜΠΑΡΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11 ψήφοι,

