Πάνω από 10.000 ψήφισαν στις εκλογές για τους συνέδρους του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο πανελλαδικό συνέδριο του κόμματος. Οι κάλπες στον νομό Αχαΐας έκλεισαν μετά τις 8 το βράδυ, καθώς δόθηκε παράταση στην ψηφοφορία λόγω της μεγάλης προσέλευσης πολιτών.

Στον Δήμο Πατρέων η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με χιλιάδες ψηφοφόρους να προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα. Συγκεκριμένα, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο ψήφισαν 2.696 άτομα, στο 2ο Γυμνάσιο Πατρών 2.352, στο Ρίο 740 και στην Οβρυά 739. Συνολικά στον Δήμο Πατρέων καταγράφηκαν 6.527 ψηφίσαντες.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή και στους υπόλοιπους δήμους της Αχαΐας. Στον Δήμο Ερυμάνθου ψήφισαν 807 άτομα, στη Δυτική Αχαΐα 1.352, στα Καλάβρυτα 119 και στην Αιγιάλεια 1.708. Συνολικά στον νομό Αχαΐας ψήφισαν 10.513 πολίτες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη διαδικασία ανάδειξης των συνέδρων.

Αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο

Η διαδικασία εντάσσεται στην προετοιμασία για το πανελλαδικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου. Στο συνέδριο αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πορεία και την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, ενώ θα ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική του στρατηγική.

Οι σύνεδροι που εκλέγονται μέσα από τη διαδικασία των τοπικών καλπών θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εργασίες του συνεδρίου, καθώς αρκετοί από αυτούς αναμένεται να στελεχώσουν την Κεντρική Επιτροπή και άλλα κομματικά όργανα. Τα αποτελέσματα των εκλογών αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Έντονο ενδιαφέρον στην Αχαΐα

Σε τοπικό επίπεδο, το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα έντονο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε συνεχή επικοινωνία με στελέχη και μέλη του κόμματος, επιδιώκοντας την ενεργοποίηση της βάσης και τη μαζική συμμετοχή στη διαδικασία.

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Νίκος Μοίραλης τόνισε:

«

Ούτε ο πιο αισιόδοξος υποστηρικτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν φανταζόταν τόσο μεγάλη προσέλευση του κόσμου στις εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη συνέδρων.

Ενα μεγάλο συγνώμη στους ψηφοφόρους για την μεγάλη ταλαιπωρία στις ουρές κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

Στο κλείσιμο κάναμε κ εμείς το καθήκον μας!»

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχιακής, περισσότεροι από 200 υποψήφιοι δήλωσαν συμμετοχή για να διεκδικήσουν μία από τις 127 θέσεις συνέδρων που αναλογούν στον νομό Αχαΐας. Η μεγάλη συμμετοχή τόσο στις υποψηφιότητες όσο και στην κάλπη αποτυπώνει το ενδιαφέρον που υπάρχει ενόψει του συνεδρίου και των αποφάσεων που θα καθορίσουν την επόμενη περίοδο για το κόμμα.

