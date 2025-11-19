Πάνω από 10 εκ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Καθαρή υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, αφαιρουμένων των ετεροχρονισμένων δαπανών και εσόδων, ύψους 1,427 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2025 σημειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Επειδή ο στόχος του προϋπολογισμού 2025 για πρωτογενές πλεόνασμα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (είναι 3,6% του ΑΕΠ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης έναντι πρόβλεψης προϋπολογισμού για 2,4% του ΑΕΠ), στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με τον νεότερο στόχο.

Μάλιστα, τα φορολογικά έσοδα Οκτωβρίου ήταν και ελαφρώς κάτω ακόμη και από τον αρχικό στόχο για τον συγκεκριμένο μήνα στον προϋπολογισμό του 2025. Διαμορφώθηκαν στα 6,6 δισ. ευρώ, 6 εκατ. ευρώ ή 0,1% χαμηλότερα από τον στόχο. Πάντως, ο Οκτώβριος δεν είναι σημαντικός μήνας για τα φορολογικά έσοδα.

Πλεόνασμα που δεν «ξεκλειδώνει» νέες παροχές για το 2026

Το πρωτογενές πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου ήταν 10,298 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 7,192 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025. Από αυτό το ποσό, όμως, 2,542 δισ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και 904 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, στον στόχο του Οκτωβρίου είχε προβλεφθεί ποσό ύψους 2,109 δισ. ευρώ, που αφορά την είσπραξη της 6ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ποσά αυτά, η υπέρβαση είναι, όπως προαναφέρθηκε, 1,427 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τα καθαρά έσοδα ήταν 60,957 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,681 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι στους στόχους του προϋπολογισμού είχε προβλεφθεί η είσπραξη τον Ιούνιο 1,350 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί, και η είσπραξη της 6ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης, 2,109 δισ. ευρώ, που αναμένεται έως το τέλος του έτους. Εξαιρουμένων των ποσών αυτών, τα καθαρά έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,788 δισ. ευρώ ή 3% έναντι του στόχου, κυρίως λόγω των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ήταν 59,322 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,083 δισ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου. Τον Οκτώβριο, όμως, όπως προαναφέρθηκε, ήταν κάτω από τον στόχο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



