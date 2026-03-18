Πάνω από 110 κατολισθήσεις στον Δήμο Πατρέων: «Κόκκινη» προειδοποίηση του ΓΕΩΤΕΕ για την Αρόη

Η περιοχή της Αρόης βρίσκεται «στο κόκκινο», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Αναστάσιο Τσάκωνα, ο οποίος επισημαίνει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και τις έντονες φετινές βροχοπτώσεις, έχει δημιουργήσει συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε όλο τον Δήμο Πατρέων έχουν καταγραφεί πάνω από 110 κατολισθήσεις, απειλώντας οδούς και σπίτια. Η Αρόη αποτελεί μία από τις πιο ευάλωτες ζώνες, όπου το έδαφος παρουσιάζει διαχρονικά προβλήματα ευστάθειας και απαιτεί συστηματική επιστημονική παρακολούθηση και στοχευμένες γεωλογικές μελέτες.

Από την αυτοψία της «Π» προκύπτει ότι οι κατολισθήσεις απειλούν άμεσα σπίτια και δρόμους, καθιστώντας επικίνδυνη την πρόσβαση. Ο Κυριάκος Γκόβας, ιδιοκτήτης οικίας στην περιοχή της Αρόης που οδηγεί στις κεραίες, περιγράφει στην «Π» ότι ο δρόμος προς το σπίτι του έχει υποστεί κατολισθήσεις και καθιζήσεις, με μεγάλες λακκούβες και δυσκολία διέλευσης. Παράλληλα, αναφέρει ότι ανεπίσημα κάποιοι του πρότειναν από τον Δήμο να εγκαταλείψει την οικία του, αντί να αντιμετωπιστεί άμεσα η επικινδυνότητα του δρόμου και του εδάφους.

Ο κ. Γκόβας τονίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη δική του κατοικία, αλλά και άλλες γειτονικές, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από την αδυναμία πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους. Παράλληλα επισημαίνει ότι έχουν καταγραφεί έως τώρα αρκετά τροχαία ατυχήματα εξαιτίας του κατεστραμμένου δρόμου.

ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς σημειώνει στην «Π» ότι ο Δήμος έχει ήδη διενεργήσει εδαφολογική μελέτη για την Αρόη και περιμένει χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκ. ευρώ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προορίζεται για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών. Μέσα στο έργο θα συμπεριληφθεί η αποκατάσταση της οδού Ομήρου στην Αρόη, ύψους περίπου 1 εκ. ευρώ, που θα γίνει με απευθείας ανάθεση λόγω του επείγοντος του προβλήματος.

Παράλληλα, ο κ. Μελάς διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε σύσταση προς τον κ. Γκόβα να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ο αντιδήμαρχος αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν και άλλες δεκάδες κατολισθήσεις σε όλο τον Δήμο, με σοβαρότερες αυτές στο σχολείο της Βούντενης, στο Βελβίτσι -όπου το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο επεκτάθηκε σε μήκος περίπου 400 μέτρων– στην Ανω Καλλιθέα και στο Λυκοχωρό, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο αλλά αφορά ευρύτερες περιοχές.

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, κ. Τσάκωνας, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στην Αρόη είναι ανησυχητική και χρειάζεται επιτόπια γεωλογική έρευνα σε κάθε σημείο, ώστε να αξιολογηθεί η σταθερότητα του εδάφους και να καθοριστούν οι τεχνικά εφικτές και ασφαλείς παρεμβάσεις. Παράλληλα, η συνεργασία με το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών κρίνεται απαραίτητη για να υπάρξει επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα της κατάστασης και να αποφευχθούν πρόχειρες εκτιμήσεις.

Ο κ. Τσάκωνας προσθέτει ότι η Αρόη παρουσιάζει βαθμό επικινδυνότητας και κάθε καθίζηση πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιστημονική αυστηρότητα. Τονίζει ότι στην ευρύτερη περιοχή οι προηγηθείσες πυρκαγιές έχουν αποδυναμώσει το έδαφος, καθιστώντας ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και τη συντήρηση των δρόμων, ενώ υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με ειδικούς και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Πάντως, η αυτοψία της «Π» στην Αρόη καταδεικνύει μια ανησυχητική κατάσταση, με τους κατοίκους να ζητούν επιτακτικά υπεύθυνη ενημέρωση και χρονοδιάγραμμα στοχευμένων παρεμβάσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



