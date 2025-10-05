Πάνω από 125.000 δολάρια το Bitcoin – Τι του έδωσε νέα ώθηση

Το Bitcoin κατέγραψε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η ευρύτερη ανοδική διάθεση λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και η αισιοδοξία γύρω από το «Uptober» έστειλαν το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο πάνω από τις 125.000 δολάρια.

Το token ανέβηκε έως και στα 125.689 δολάρια νωρίς την Κυριακή (05.10.2025) στη Νέα Υόρκη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της 14ης Αυγούστου, υποστηριζόμενο από την άνοδο των αμερικανικών μετοχών και τις ανανεωμένες εισροές σε ETF συνδεδεμένα με το Bitcoin. Οι επενδυτές εικάζουν ότι το shutdown, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, θα στρέψει κεφάλαια προς «ασφαλή καταφύγια», σε αυτό που οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν αρχίσει να αποκαλούν «debasement trade».

Στην ανοδική εικόνα προστίθεται και η ιστορική υπεραπόδοση του Bitcoin τον Οκτώβριο, που του έχει χαρίσει το παρατσούκλι «Uptober». Το token έχει ενισχυθεί στους εννέα από τους δέκα τελευταίους Οκτωβρίους.

«Με τόσα περιουσιακά στοιχεία, από μετοχές και χρυσό μέχρι και συλλεκτικές κάρτες Pokémon, να πιάνουν ιστορικά υψηλά, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το Bitcoin επωφελείται από την αφήγηση περί αποδυνάμωσης του δολαρίου», δήλωσε στο Bloomberg ο Joshua Lim, συν-επικεφαλής αγορών στην crypto prime brokerage FalconX.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο βάσει κεφαλαιοποίησης είχε αγγίξει το προηγούμενο υψηλό στα 124.514 δολάρια στις 14 Αυγούστου και πλέον καταγράφει άνοδο πάνω από 30% από την αρχή του έτους.

Το Bitcoin ανεβαίνει σταθερά το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου χρόνου, αποτέλεσμα του ευνοϊκού νομοθετικού περιβάλλοντος στην Ουάσιγκτον που εγκαινίασε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εισηγμένες εταιρείες, με αιχμή τη Strategy του Michael Saylor, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση ακολουθώντας την ολοένα δημοφιλέστερη εταιρική τακτική της αποθήκευσης του αρχικού κρυπτονομίσματος στα ταμεία τους. Το «εγχειρίδιο» αυτό έχει περάσει και σε μικρότερους ανταγωνιστές, όπως το Ether, οδηγώντας σε ευρύτερη άνοδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι αμερικανικές μετοχές άγγιξαν ιστορικά υψηλά την Παρασκευή, εν μέσω νέων μεγάλων συμφωνιών και συνεργασιών στην τεχνητή νοημοσύνη, αψηφώντας την προοπτική ενός παρατεταμένου shutdown και μια δυσοίωνη μέτρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο υποχώρησαν. Ο χρυσός κατευθυνόταν προς έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, τροφοδοτούμενος από αγορές κεντρικών τραπεζών, σε περιβάλλον πτωτικών αμερικανικών επιτοκίων και επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

«Το shutdown έχει σημασία αυτή τη φορά», είπε ο Geoff Kendrick, επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Standard Chartered Plc, προσθέτοντας ότι αναμένει άνοδο του Bitcoin στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σημείωσε ότι το Bitcoin βρισκόταν «σε διαφορετική φάση» στο προηγούμενο shutdown, μεταξύ 2018 και 2019, όταν διαπραγματευόταν λιγότερο συγχρονισμένα με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία κινδύνου.

