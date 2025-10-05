Πάνω από 125.000 δολάρια το Bitcoin – Τι του έδωσε νέα ώθηση

Το token ανέβηκε έως και στα 125.689 δολάρια νωρίς την Κυριακή (05.10.2025) στη Νέα Υόρκη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της 14ης Αυγούστου, υποστηριζόμενο από την άνοδο των αμερικανικών μετοχών και τις ανανεωμένες εισροές σε ETF συνδεδεμένα με το Bitcoin.

Πάνω από 125.000 δολάρια το Bitcoin - Τι του έδωσε νέα ώθηση
05 Οκτ. 2025 20:20
Pelop News

Το Bitcoin κατέγραψε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η ευρύτερη ανοδική διάθεση λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και η αισιοδοξία γύρω από το «Uptober» έστειλαν το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο πάνω από τις 125.000 δολάρια.

Το token ανέβηκε έως και στα 125.689 δολάρια νωρίς την Κυριακή (05.10.2025) στη Νέα Υόρκη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της 14ης Αυγούστου, υποστηριζόμενο από την άνοδο των αμερικανικών μετοχών και τις ανανεωμένες εισροές σε ETF συνδεδεμένα με το Bitcoin. Οι επενδυτές εικάζουν ότι το shutdown, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, θα στρέψει κεφάλαια προς «ασφαλή καταφύγια», σε αυτό που οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν αρχίσει να αποκαλούν «debasement trade».

Στην ανοδική εικόνα προστίθεται και η ιστορική υπεραπόδοση του Bitcoin τον Οκτώβριο, που του έχει χαρίσει το παρατσούκλι «Uptober». Το token έχει ενισχυθεί στους εννέα από τους δέκα τελευταίους Οκτωβρίους.

«Με τόσα περιουσιακά στοιχεία, από μετοχές και χρυσό μέχρι και συλλεκτικές κάρτες Pokémon, να πιάνουν ιστορικά υψηλά, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το Bitcoin επωφελείται από την αφήγηση περί αποδυνάμωσης του δολαρίου», δήλωσε στο Bloomberg ο Joshua Lim, συν-επικεφαλής αγορών στην crypto prime brokerage FalconX.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο βάσει κεφαλαιοποίησης είχε αγγίξει το προηγούμενο υψηλό στα 124.514 δολάρια στις 14 Αυγούστου και πλέον καταγράφει άνοδο πάνω από 30% από την αρχή του έτους.

Το Bitcoin ανεβαίνει σταθερά το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου χρόνου, αποτέλεσμα του ευνοϊκού νομοθετικού περιβάλλοντος στην Ουάσιγκτον που εγκαινίασε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εισηγμένες εταιρείες, με αιχμή τη Strategy του Michael Saylor, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση ακολουθώντας την ολοένα δημοφιλέστερη εταιρική τακτική της αποθήκευσης του αρχικού κρυπτονομίσματος στα ταμεία τους. Το «εγχειρίδιο» αυτό έχει περάσει και σε μικρότερους ανταγωνιστές, όπως το Ether, οδηγώντας σε ευρύτερη άνοδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι αμερικανικές μετοχές άγγιξαν ιστορικά υψηλά την Παρασκευή, εν μέσω νέων μεγάλων συμφωνιών και συνεργασιών στην τεχνητή νοημοσύνη, αψηφώντας την προοπτική ενός παρατεταμένου shutdown και μια δυσοίωνη μέτρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο υποχώρησαν. Ο χρυσός κατευθυνόταν προς έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, τροφοδοτούμενος από αγορές κεντρικών τραπεζών, σε περιβάλλον πτωτικών αμερικανικών επιτοκίων και επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

«Το shutdown έχει σημασία αυτή τη φορά», είπε ο Geoff Kendrick, επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Standard Chartered Plc, προσθέτοντας ότι αναμένει άνοδο του Bitcoin στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σημείωσε ότι το Bitcoin βρισκόταν «σε διαφορετική φάση» στο προηγούμενο shutdown, μεταξύ 2018 και 2019, όταν διαπραγματευόταν λιγότερο συγχρονισμένα με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία κινδύνου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:55 Η ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου στην «Π»: Το θέατρο είναι χώρος προσωπικής αναμέτρησης
21:44 Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 29χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά
21:36 Γαλλία: Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Λεκορνί
21:25 Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή με Γιόβιτς και Μαρίν ενώ έπαιζε με 10 παίκτες
21:19 Νίκες για ΠΓΕ και Αχαγιά 82 στην πρεμιέρα της national league
21:16 Διαπραγματεύονται Ισραήλ – Χαμάς για τους ομήρους: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες, λέει ο Τραμπ
21:08 Το OLYMPIA FORUM VI ξεκινά την Τρίτη – Η Περιφερειακή Πολιτική ως βασικός πυλώνας Δημοκρατίας και ανάπτυξης 
21:00 Αχαΐα: Το «βάθος» της κάλπης του Νοεμβρίου για την ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
20:52 Μπύρα με φοιτητές στη Σορβόνη ήπιε ο Αλ. Τσίπρας – Τι είπε για τη συνάντηση
20:44 Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο του ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη
20:36 Χαμάς: «Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία»
20:28 Ψυχολόγοι μιλούν για τα στοιχεία που μισούν όλοι κρυφά στους φίλους τους
20:20 Πάνω από 125.000 δολάρια το Bitcoin – Τι του έδωσε νέα ώθηση
20:12 Το πλάνο του NBA Europe για το φορμάτ της διοργάνωσης – «Έναρξη τον Οκτώβριο του 2027»
20:04 Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα επηρεάσουν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες της Δευτέρας
19:56 Θετός γονέας: Μάθε για την υιοθεσία!
19:54 Ο 7ος Γύρος της λίμνης Τσιβλού ήταν φανταστικός! – Φωτογραφίες και νικητές
19:48 Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα
19:40 Όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας συνοψίζει σε πέντε φράσεις τη βαθύτερη παθογένεια της χώρας
19:37 Ο ΝΟΠ “πλήρωσε” την άμυνα και έχασε από τον Εθνικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ