Πάνω από 50.000 Starlink στο Ιράν: Το δίκτυο που μεγαλώνει στη σκιά του πολέμου

Η σχεδόν πλήρης διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν έχει δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες ακτιβιστών και διεθνών δικτύων που επιχειρούν να κρατήσουν τους πολίτες συνδεδεμένους μέσω του δορυφορικού συστήματος Starlink του Έλον Μασκ. Παρότι η χρήση του παραμένει απαγορευμένη στη χώρα, η διάδοσή του φαίνεται να έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2022 και τη νέα κρίση που ακολούθησε το εκτεταμένο ψηφιακό μπλακάουτ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες, οι πρώτες οργανωμένες κινήσεις ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί και τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν. Όπως μετέδωσε το AFP, οργανώσεις με έδρα κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες άρχισαν να στέλνουν εξοπλισμό και να δημιουργούν δίαυλους πρόσβασης για Ιρανούς χρήστες, παρά τους περιορισμούς και τους κινδύνους.

Η Emilia James από την οργάνωση Net Freedom Pioneers δήλωσε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ότι η ομάδα της έχει παραδώσει πάνω από 300 συσκευές στο Ιράν. Από την άλλη, ο Ahmad Ahmadian της Holistic Resilience ανέφερε ότι η οργάνωσή του έχει προμηθεύσει έως και 200 κεραίες και έχει διευκολύνει την πώληση περισσότερων από 5.000 συσκευών Starlink, φέρνοντας σε επαφή χρήστες με εμπόρους που κινούνται μυστικά μέσω γειτονικών χωρών.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι μεγάλο μέρος του εξοπλισμού φτάνει στο Ιράν μέσα από ανεπίσημα δίκτυα μεταφοράς, συχνά μέσω χερσαίων συνόρων ή θαλάσσιων διαδρομών. Το Bloomberg είχε μεταδώσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι οι εκτιμήσεις για τα τερματικά Starlink στο Ιράν φτάνουν τις 50.000, αριθμός που επανέρχεται και στις νεότερες αναφορές του AFP μέσω Ahmadian.

Το κόστος, πάντως, παραμένει υψηλό. Σύμφωνα με το AFP, μέχρι τα τέλη του 2025 η αγορά μιας συσκευής από τη μαύρη αγορά μπορούσε να κοστίζει από 800 έως 1.000 δολάρια, ποσό απαγορευτικό για μεγάλο μέρος των πολιτών, πέρα από το επιπλέον κόστος χρήσης της υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, η χρήση του Starlink στο Ιράν δεν είναι μόνο δύσκολη αλλά και επικίνδυνη. Το Times of Israel είχε επισημάνει ήδη από τον Ιανουάριο ότι το Starlink είναι απαγορευμένο στη χώρα και ότι όσοι το χρησιμοποιούν μπορεί να κατηγορηθούν ακόμη και για κατασκοπεία, με πολύ βαριές ποινές. Παράλληλα, ιρανικά μέσα και διεθνείς αναφορές δείχνουν ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις εξοπλισμού σε χρήστες που εντοπίζονται.

Παρά τους κινδύνους, το Starlink φαίνεται πως για πολλούς Ιρανούς δεν είναι πια απλώς μια τεχνολογική λύση, αλλά ένα εναλλακτικό κανάλι επαφής με τον έξω κόσμο. Και όσο το κρατικό μπλακάουτ βαθαίνει, τόσο περισσότερο δυναμώνει αυτή η παράλληλη, υπόγεια υποδομή σύνδεσης.

