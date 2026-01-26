Πάνω από 68.400 έλεγχοι από την ΑΑΔΕ το 2025: Παραβατικότητα 34,2% και πρόστιμα εκατομμυρίων
Ισχυρή ελεγκτική παρουσία σε όλη την Ελλάδα
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε το 2025 το πιο εκτεταμένο και τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας, με 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Τα απολογιστικά στοιχεία δείχνουν υψηλό ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, καθώς εντοπίστηκαν 19.473 παραβατικές επιχειρήσεις και συνολικά 430.930 παραβάσεις. Η καθαρή αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τα 24,7 εκατομμύρια ευρώ.
Γεωγραφική κατανομή ελέγχων Οι έλεγχοι κάλυψαν ομοιόμορφα όλες τις περιφέρειες:
- Αττική: Πάνω από 18.000 έλεγχοι
- Θεσσαλονίκη & Βόρεια Ελλάδα: Περισσότεροι από 11.500
- Κεντρική & Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 8.200
- Πελοπόννησος: Περισσότεροι από 6.800
- Κρήτη: Πάνω από 7.300
- Βόρειο & Νότιο Αιγαίο – Ιόνια Νησιά: Περισσότεροι από 9.400
- Ήπειρος, Μακεδονία – Θράκη: Πάνω από 7.200
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με χρήση ψηφιακών εργαλείων (tablets, σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive) και εκτεταμένων διασταυρώσεων μέσω myDATA, Appodixi, καταγγελιών πολιτών και άλλων πληροφοριακών συστημάτων.
Κύρια αποτελέσματα και κυρώσεις
- 296 επιχειρήσεις δέχτηκαν χρηματικά πρόστιμα
- 680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες
- Στον τομέα POS & ταμειακών μηχανών διαπιστώθηκαν 584 παραβάσεις, με πρόστιμα συνολικού ύψους 7.355.500 ευρώ
Στρατηγική πρόληψης Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι προληπτικοί και ψηφιακά υποστηριζόμενοι έλεγχοι αποτελούν πλέον το βασικό εργαλείο άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης στην αγορά. Με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και ψηφιακή εποπτεία, εντοπίζονται έγκαιρα αδήλωτες ή ανεπαρκώς δηλωμένες συναλλαγές, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
