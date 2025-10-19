Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα

Πάνοπλή θα παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι (16.00) η ομάδα του Παναιγιαλείου η οποία υποδέχεται σήμερα τη Θύελλα για την 5η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Την Πέμπτη οι «μελανόλευκοι» προπονήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, στη μοναδική προπόνηση στη φυσική τους έδρα πριν από το παιχνίδι. Ο προπονητής, Φώντας Καζακόπουλος, έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές, γεγονός που του δημιουργεί έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» για την τελική επιλογή της ενδεκάδας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο της Αβύθου, όπου όλοι οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα μέχρι το

Η προετοιμασία για την 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες με έμφαση στις στατικές φάσεις και μοναδικό στόχο τη συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων.

Από την άλλη πλευρά, οι «γαλάζιοι» της Θύελλας θέλουν τη νίκη στο ντεμπούτο των νέων προπονητών, του δίδυμου Καραβία-Νικολακόπουλου.

