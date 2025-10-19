Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα

Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα
19 Οκτ. 2025 10:15
Pelop News

Πάνοπλή θα παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι (16.00) η ομάδα του Παναιγιαλείου η οποία υποδέχεται σήμερα τη Θύελλα για την 5η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Την Πέμπτη οι «μελανόλευκοι» προπονήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, στη μοναδική προπόνηση στη φυσική τους έδρα πριν από το παιχνίδι. Ο προπονητής, Φώντας Καζακόπουλος, έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές, γεγονός που του δημιουργεί έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» για την τελική επιλογή της ενδεκάδας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο της Αβύθου, όπου όλοι οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα μέχρι το

Η προετοιμασία για την 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες με έμφαση στις στατικές φάσεις και μοναδικό στόχο τη συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων.

Από την άλλη πλευρά, οι «γαλάζιοι» της Θύελλας θέλουν τη νίκη στο ντεμπούτο των νέων προπονητών, του δίδυμου Καραβία-Νικολακόπουλου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Σε καθεστώς ψηφιοποιήσης ο ΕΦΚΑ-Καταργήθηκε το 50% του χαρτιού
11:30 Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ
11:20 Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ
11:10 Πράγα: Κλασική και σταθερή αξία
11:00 H καθηγήτρια Ούτε Φρουθ στην «Π»: «Ειρήνη για μένα και τα παιδιά μου»
10:52 Αίγιο: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπή αξίας 40.000 ευρώ-Τι βρέθηκε σπίτι του
10:45 Ο Καρκίνος «χτυπά» και 20χρονές, στοιχεία για την Αχαΐα
10:35 Προϋπολογισμός 2026: Ποιοι ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις
10:25 Που θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
10:15 Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα
10:05 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας
9:58 Φοινικούντα: Στον ανακριτή σήμερα οι δυο 22χρόνοι
9:48 Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών – Δείτε live
9:38 Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα
9:28 Απάντηση του Γεραπετρίτη στη Τουρκία για το πρόγραμμα safe
9:18 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:09 Έρχεται πενθήμερη κακοκαιρία με βροχές, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα
9:00 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων
22:51 Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι σκύλοι περπατούν αργά και με βαριά βήματα
22:27 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ