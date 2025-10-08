Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια

Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, προκειμένου να ορίσει η οικογένεια τεχνικό σύμβουλο που θα είναι παρών στη διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εισαγγελική παραγγελία προς το αστυνομικό τμήμα της Λάρισας.

Αρχικά, η εκταφή είχε ορισθεί να γίνει αύριο. Εκτός από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία θα πρέπει να παρίσταται ιατροδικαστής του Δημοσίου και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας.

