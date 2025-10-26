Πάνος Ρούτσι: «Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα – Θα είμαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα»

Παρών κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, στο σημείο που γράφτηκε το όνομα του παιδιού του, θα είναι ο Πάνος Ρούτσι, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι, μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή στο Mega, κάλεσε όσους τον στήριξαν να είναι όλοι μαζί στο Σύνταγμα «γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε».

Όπως είπε, «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη.

Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν. Προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα “Μέχρι τέλους” τις τελευταίες μέρες.

Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Αυτό που κάνουν είναι μία πράξη εκδίκησης και δεν θα περάσει. Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».

