Πάνος Ρούτσι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Θέλουν να σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»

Για στοχευμένη επίθεση κατά των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών κατηγορεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντενίς, μετά την απόφαση να τεθεί υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ενώ βρίσκεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις μετά την 23ήμερη απεργία πείνας του, ο κ. Ρούτσι τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο και να «σβήσει τα ονόματα των θυμάτων».

«Ακόμα και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας, έσβησε. Ο πρωθυπουργός, φανερά θυμωμένος από την πρόσφατη δικαίωσή μου, έκανε μία ευθεία απάνθρωπη επίθεση προς εμένα και εναντίον της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσει η απεργία μου και πολύ γρήγορα να ανακοινώσει το μέτρο. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να μας διώξουν και να σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να προκαλέσει αντιδράσεις, αφήνοντας την πρωτοβουλία στον κόσμο που επισκέπτεται το Μνημείο καθημερινά: «Εκεί διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων κάθε βράδυ, είναι ένα σημείο που όλος ο κόσμος περνάει. Έχει γίνει μνημείο, δεν ενοχλούμε κανέναν. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να μάθω τι συνέβη στο παιδί μου».

Ο Πάνος Ρούτσι τόνισε επίσης ότι η αντίδραση του πρωθυπουργού φαίνεται να συνδέεται με την απεργία πείνας, αλλά διαβεβαίωσε ότι οι επισκέπτες και οι συγγενείς των θυμάτων θα συνεχίσουν να τιμούν τη μνήμη τους στο Μνημείο.





