Πάνος Ρούτσι: «Μάλλον τους ενόχλησα πολύ» – Νέες καταγγελίες μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός από τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» (OPEN) εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σχετίζεται με τη δική του παρουσία και κινητοποίηση έξω από τη Βουλή.

«Μάλλον τους ενόχλησα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί. Έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες για το αυτονόητο – να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος θεωρεί πως η στάση του και η δημόσια πίεση που άσκησε «έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση», η οποία, όπως είπε, αναζητά «διέξοδο για να μην ξαναγίνουν τέτοιες διαδηλώσεις στο ίδιο σημείο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν κάποιοι πολίτες ενοχλήθηκαν από την παρουσία του στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε: «Κανένας απλός πολίτης δεν μου είπε ποτέ ότι ενοχλείται. Τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν — και όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τον κόσμο. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν επηρεάζουμε κανέναν, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά πρέπει να σεβαστούν κι εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας».

Αναφερόμενος στη διαδικασία της νέας εκταφής που έχει ζητήσει, δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με ειδικούς από το εξωτερικό: «Είμαστε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Μόλις ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθουν, θα κάνουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή».

Σοβαρές καταγγελίες για απόπειρα παρασύρσης

Ο Πάνος Ρούτσι αποκάλυψε ότι πριν λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο: «Πριν από τέσσερις μέρες έμενα φιλοξενούμενος σε σπίτι στη Γλυφάδα. Το πρωί που βγήκα να πάρω το αυτοκίνητό μου, άκουσα ένα άλλο όχημα να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να δω να έρχεται κατά πάνω μου. Το μόνο που κατάφερα να κάνω ήταν να βάλω το χέρι μου στο καπό και να πηδήξω στο πλάι. Ήταν παρά τρίχα. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και είχε φιμέ τζάμια».

Οι δηλώσεις του προκαλούν ανησυχία και επαναφέρουν τη συζήτηση για τη διαχείριση του δημόσιου χώρου και των διαμαρτυριών στο Σύνταγμα, με φόντο τη νέα τροπολογία που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση.

