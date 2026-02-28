Πάνος Ρούτσι: «Οι εκταφές θα αποδείξουν όσα κρύβονται τρία χρόνια»

Στο κέντρο της Αθήνα, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συγκέντρωση μνήμης για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι, απευθύνοντας μήνυμα ενότητας και συνέχειας του αγώνα.

«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν τα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των εκταφών, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο. «Το κομμάτι των εκταφών είναι το πιο κομβικό κομμάτι που θα αποδείξει όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Εμείς θα επιμείνουμε και στο τέλος θα αποδείξουμε ότι το κράτος δολοφονεί», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη διεξαγωγή της συγκέντρωσης, σημειώνοντας: «Συνέχεια βλέπω εμπόδια και αυτό θα φανεί και σήμερα αν θα μας αφήσουν να κάνουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας».

