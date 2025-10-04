Πάνος Ρούτσι: «Θα καθίσω εδώ κι ας πεθάνω – Δεν αποχωρώ αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»

Φανερά καταβεβλημένος και με την υγεία του επιβαρυμένη, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του γιου του, Ντένις, στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι ζητά να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του παιδιού του, ώστε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. «Συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τέλους», δηλώνει.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας. Την Παρασκευή (03/10) μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ορθοστατική υπόταση, ταχυκαρδία κατά την έγερση, ελαφρύ οίδημα στα κάτω άκρα και απώλεια 10 κιλών.

«Οι δυνάμεις μου έχουν πέσει, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει κουράγιο. Ζητώ το αυτονόητο: Να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα το επιτρέψω ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου», υπογραμμίζει.

Ο κ. Ρούτσι καλεί τους πολιτικούς να μπουν «έστω για μια στιγμή» στη θέση του: «Να σκεφτούν σαν πατέρες και μητέρες, με την καρδιά τους και όχι με την καρέκλα».

Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι τονίζει πως τα τρένα εξακολουθούν να κινούνται χωρίς ασφάλεια. «Θα καθίσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου».

