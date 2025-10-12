Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»

Για την πολυήμερη απεργία πείνας που έκανε μέχρι να γίνουν δεκτά όσα ζητούσε αναφορικά με το αίτημα εκταφής του γιου του, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, παραχώρησε συνέντευξη στην Αναστασία Γιάμαλη. Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στον 22χρονο γιο του και στο αίτημα εκταφής του, στην επί 23 μέρες απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, ενώ απάντησε και στις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Πάνος Ρούτσι, μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, είχαν καταθέσει αίτημα για εκταφή των σορών, προκειμένου να υποβληθούν σε ταυτοποιήσεις DNA και τοξικολογικές εξετάσεις. Στόχος ήταν να απαντηθεί το ερώτημά τους σχετικά με το τι προκάλεσε τον θάνατο των αγαπημένων του προσώπων.

Τα αιτήματα είχαν αρχικά απορριφθεί, ωστόσο μετά από την απεργία πείνας του Ρούτσι, η εισαγγελία τελικά τα έκανε δεκτά.

Όλες τις ημέρες του αγώνα -όπως τον αποκαλεί ο ίδιος- του Πάνου Ρούτσι, πλήθος πολιτών αλλά και ανθρώπων του καλλιτεχνικού και του πολιτικού κόσμου, βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας ως ένδειξη στήριξη στον πατέρα του 22χρονου Ντένις. παράλληλα, είχαν διοργανωθεί και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για την υπόθεση των Τεμπών, η δίκη για την οποία πλησιάζει στο επόμενο διάστημα.

«Υπάρχει συμμορία που λειτουργεί με τις εντολές της κυβέρνησης»

Η Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» είχε μία μεγάλη συζήτηση με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος άφησε αιχμές για την κυβέρνηση και το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη: Θέλω να ξεκινήσω από το πώς είστε στην υγεία σας.

Πάνος Ρούτσι: Η υγεία μου καλυτερεύει αλλά η επαναφορά είναι πολύ δύσκολη και θέλει πολλή προσοχή. Περίπου σε δύο εβδομάδες μου είχαν πει οι γιατροί θα επανέλθει πάλι.

Αναστασία Γιάμαλη: Έχετε εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει, γιατί η κα Καρυστιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της άφησε αιχμές.

Πάνος Ρούτσι: Πώς να έχω εμπιστοσύνη; Δυόμιση χρόνια τώρα έχουμε δει, όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος, τι προσπαθούν να κάνουν. Είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα.

Αναστασία Γιάμαλη: Είπατε ότι είναι ικανοί για τα πάντα. Τι είναι αυτό που φοβάστε;

Πάνος Ρούτσι: Ότι πάλι θα βρουν κάτι, θα σκεφτούν κάτι, θα αλλάξουν κάποιον νόμο, πλησιάζουν τους πάντες από ιατροδικαστές, δικαστές. Υπάρχει μία συμμορία, μπορώ να το πω, που έχει αποδειχθεί ότι με εντολές της κυβέρνησης λειτουργούν και οι δικαστές.

Αναστασία Γιάμαλη: Το συμμορία είναι πολύ βαριά για λέξη κ. Ρούτσι.

Πάνος Ρούτσι: Είναι, κι όμως είναι αλήθεια. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει όλη η Ελλάδα.

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, αναφορικά με την απεργία πείνας του και την κατάσταση της υγείας του, απάντησε στη συνέχεια ο Πάνος Ρούτσι. Ο χαροκαμένος πατέρας μάλιστα, αναφέρθηκε και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναθέτει την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, στο υπουργείο Άμυνας.

Πάνος Ρούτσι: Ο κ. Γεωργιάδης μάλλον ξεχνάει τι ζούμε δυόμιση χρόνια τώρα και (το ότι ειπώθηκε το) να απολαύσω εγώ τη Δικαιοσύνη επειδή ότι δέχτηκε τα αιτήματά μου, δεν είναι απόλαυση, το μπερδεύει λίγο. Είναι δικαίωμα, είναι το αυτονόητο ενός πατέρα να μάθει πώς πέθανε το παιδί του.

Αναστασία Γιάμαλη: Θέλω να σας πάω και στη σημερινή, καθιερωμένη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει ότι θα αλλάξει το πού υπάγεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκινάει μάλιστα το κομμάτι αυτό της αναφοράς του με το ερώτημα αν μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του.

Πάνος Ρούτσι: Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι βαθιά αλαζονική και προσβλητική. Θέλει να διώξει και τα παιδιά που κάθονται εκεί πέρα για τα παιδιά μας που ‘φύγανε’, που ανάβουν τα κεράκια. Δεν σέβονται τίποτα;

Αναστασία Γιάμαλη: Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων το οποίο δεν εκφράζεται και δεν εκπροσωπείται αυτήν την στιγμή από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να ρωτάνε τους συγγενείς, όπως θα ρωτήσω και εγώ εσάς, αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα κόμμα, αν πρέπει να υπάρξει κάποια κινητοποίηση εσάς των συγγενών.

Πάνος Ρούτσι: Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή: Δεν πάμε για κόμμα, απλώς και ξεκάθαρα να βρούμε τη δικαίωση.

Πάνος Ρούτσι: Έχω δώσει μία υπόσχεση στο παιδί μου. Εγώ, όσο αναπνέω, δεν θα σταματήσω. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, γιατί είναι δολοφόνοι, θα τους βάλω φυλακή.

Αναστασία Γιάμαλη: Τι τύπος ήταν ο Ντένις;

Πάνος Ρούτσι: Ήταν ένα παιδί…που μόνο γελάει. Έτσι ήταν ο Ντένις. Δεν θα σου έλεγε ποτέ όχι, σε οτιδήποτε, για βοήθεια, για συμβουλή, δεν… και είναι ο άγγελός μου.

