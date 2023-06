Πανσέληνος Ιουνίου: Μαγευτικές εικόνες από το «φεγγάρι της φράουλας»

Μαγικές εικόνες χάρισε η πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή και ως «φεγγάρι της φράουλας», η οποία πλημμύρισε τον νυχτερινό ουρανό της Ελλάδας και όλου του κόσμου.

Πολλοί έσπευσαν να θαυμάσουν το υπέροχο φαινόμενο, μαγεμένοι από την ομορφιά της.

Η πανσέληνος συμπίπτει με την κοντινότερη προσέγγιση της Σελήνης στη Γη. Έτσι το φεγγάρι να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και φωτεινότερο από ό,τι συνήθως.

Ακολουθούν μερικές πανέμορφες εικόνες από το κατακόκκινο φεγγάρι του Ιουνίου:

The full Strawberry Moon sets behind the Statue of Liberty before sunrise in New York City, Sunday morning #nyc #newyork #NewYorkCity #fullmoon #StrawberryMoon @statueellisnps @statueellisfdn @agreatbigcity #moon pic.twitter.com/X7vxh3FdQs

— Gary Hershorn (@GaryHershorn) June 4, 2023