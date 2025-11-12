Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο σήμερα στην Πάτρα, τα αιτήματα

Στην Πάτρα, στους δρόμους βγαίνουν σήμερα Τετάρτη 12/11/2025, οι συνταξιούχοι της Δυτικής Ελλάδας, με το πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο να έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Στην συγκέντρωση καλούν τα Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία Δυτικής Ελλάδας

-Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε τώρα πραγματικές λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά μας.

-Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις Κύριες και Επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ.

-Μέτρα για την υγεία με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας».

