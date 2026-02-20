Πάντα υπήρχε η αλήθεια των Τεμπών

Η υπόθεση για το έγκλημα των Τεμπών έχει οριστικά ξεκαθαρίσει. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά ούτε αναπάντητα ερωτήματα. Η δικαστική έρευνα έχει καταλήξει στο τι έγινε, πως έγινε και ποιοι ευθύνονται για αυτό. Το έχει πετύχει μέσα από χιλιάδες σελίδες καταθέσεων και αδιάσειστων στοιχείων.

Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Οι ξεκάθαρες διαπιστώσεις της δεν συνάδουν με τα ψεύδη των Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού, Λακαφώσηδων, δημοσιογράφων και δυστυχώς, ορισμένων γονέων. Γι’ αυτό και τους βλέπετε να συνεχίζουν με ψεύδη και επιθέσεις να υπονομεύουν τη διαδικασία. Καταγγέλλουν τη δίκη στη Λάρισα, δεν θέλουν τις εκταφές που οι ίδιοι ζητούσαν, ένας έκανε ακόμα και απεργία πείνας, παρασύροντας αφελείς και ιδιοτελείς. Εξακολουθούν να μιλάνε για ξυλόλιο.

Ο Πλακιάς που έχασε τα παιδιά του, πρώτος και προς τιμήν του έχει δηλώσει ότι ο Βελόπουλος πρώτος είπε για το ξυλόλιο -που σαφώς ποτέ δεν υπήρξε- και στη συνέχεια έγινε μαζική εκμετάλλευση από πολιτικούς «πάνω στα αίμα των παιδιών μας».

Είπε ακόμη ότι τα βίντεο και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας είναι πραγματικά για να καταλήξει: «Θέλουμε την αλήθεια όποια και αν είναι αυτή, όχι τα ψέματα πολιτικών, δημοσιογράφων και δήθεν εμπειρογνωμόνων».

Από κοντά και η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων που με επίσημη ανακοίνωση της, μιλάει για «πολιτική τυμβωρυχία και άκρατο καιροσκοπισμό πάνω στη δίκη των Τεμπών», καταγγέλλοντας «γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές».

Οπως αναφέρει, όλα αυτά τα συνεχίζουν «οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους για να υπονομεύουν τη δίκη». Και συνεχίζει: «Οι δικαστικοί έχουν αναλάβει ένα βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών».

Η αλήθεια για τα Τέμπη υπάρχει λοιπόν, ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ, αλλά είπαμε: Ψευδόμενοι πολιτικοί και Μέσα Ενημέρωσης συν η λάσπη του Διαδικτύου την έκρυβαν. Ωστόσο υπάρχει ένα ερώτημα: Ολοοι αυτοί οι υπονομευτές του έργου της Δικαιοσύνης πότε θα κληθούν να απολογηθούν και να τιμωρηθούν για τις πράξεις τους; Αυτή η ασυδοσία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί σκληρά;

