ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Sold out το ντέρμπι της Τούμπας

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξάντλησαν και τυπικά τα εισιτήρια του αγώνα, με αποτέλεσμα η ομάδα του Λουτσέσκου να περιμένουν πλέον μία “καυτή” Τούμπα στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

15 Φεβ. 2026 13:01
Pelop News

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην 21η αγωνιστική της Super League, σε ένα ντέρμπι πρωτοπόρων στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο και θα διεξαχθεί σε κατάμεστη Τούμπα.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξάντλησαν και τυπικά τα εισιτήρια του αγώνα, με αποτέλεσμα η ομάδα του Λουτσέσκου να περιμένουν πλέον μία “καυτή” Τούμπα στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι δύο ομάδες έχουν απόσταση τριών βαθμών στη Super League, με την ΑΕΚ στην πρώτη θέση και τον ΠΑΟΚ τρίτο, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:30, μπορεί να κρίνει την κορυφή της βαθμολογίας.

