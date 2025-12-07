ΠΑΟΚ – Άρης: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ξεκινά στις 19:30

Στην κατάμεστη Τούμπα (ο Δικέφαλος ανακοίνωσε το sold out νωρίς το μεσημέρι) ασπρόμαυροι και κιτρινόμαυροι αναζητούν τη νίκη για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Ο γηπεδούχος ΠΑΟΚ, που την Πέμπτη έχει το κρίσιμο εκτός έδρας ματς με τη Λουντογκόρετς για το Europa League, θέλει το τρίποντο για να παραμείνει σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να υπολογίζει ξανά στον Μεϊτέ (εξέτισε την ποινή του στον αγώνα Κυπέλλου των δύο ομάδων την περασμένη Τετάρτη), αλλά να μην ανακοινώνει αποστολή καθώς υπάρχει το τεράστιο ερωτηματικό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αποστολή δεν ανακοίνωσε ούτε ο Μανόλο Χιμένεθ που δεδομένα δεν υπολογίζει στους Μεντίλ, Φαμπιάνο, Αλφαρέλα, ωστόσο όπως όλα δείχνουν θα στηριχθεί κυρίως στο σχήμα που παρέταξε και στον αγώνα Κυπέλλου με τους κιτρινόμαυρους μόλις την περασμένη εβδομάδα να πανηγυρίζουν τη νίκη (2-1 την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις) μετά από 7 αγώνες στη Super League 1!

Η προϊστορία

Στα τελευταία είκοσι παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες και στις δύο έδρες και σε όλες τις διοργανώσεις, μόλις έξι φορές έχει επικρατήσει ο γηπεδούχος. Σε αυτή τη σειρά των αγώνων, έχουν από τρεις νίκες ως γηπεδούχοι και οι δύο.

Στις δύο περσινές τους συναντήσεις, οι οποίες ήταν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, υπήρξε νίκη του Άρη στην Τούμπα για τον Α’ Γύρο και λευκή ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η μεταξύ τους αναμέτρηση που έγινε την Τετάρτη (3/12) ολοκληρώθηκε ισόπαλη και ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη επί του Άρη για τον ΠΑΟΚ.

Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη ήταν εκείνη στα Playoffs του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24, η οποία ήταν καθοριστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η τελευταία σε εντός έδρας νίκη, σε αγώνα στην Τούμπα ήταν στις 30 Απριλίου 2023, πάλι για τα Playoffs, ενώ για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν στην ίδια σεζόν, στις 4 Ιανουαρίου 2023 με 1-0.

Στα πέντε από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες έχουν σκοράρει και οι δύο αντίπαλοι. Στα υπόλοιπα έχουν σημειωθεί τρεις νίκες 2-1, μία νίκη με 3-2 και μία ισοπαλία με 1-1.

Το μεγαλύτερο αήττητο σερί που έχει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Άρη ως γηπεδούχος είναι τα έντεκα διαδοχικά ματς και ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2000 με νίκη 3-2 και διήρκεσε μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2010, όταν οι Κίτρινοι επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Χαβίτο. Σε αυτά τα έντεκα ματς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εννέα φορές, ενώ υπήρξαν και δύο ισοπαλίες.

ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ

66 ΑΓΩΝΕΣ

34 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

19 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

13 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

ΓΚΟΛ: 95-49

