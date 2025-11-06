ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τον αγώνα για το Europa League

Με στόχο να πετύχει τη δεύτερη -διαδοχική- νίκη του και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες για είσοδο στην οκτάδα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετικό momentum. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων που περιλαμβάνει επιτυχίες σε Super League (2-1 τον Ολυμπιακό εντός, 2-0 την ΑΕΚ εκτός, 3-0 τον Βόλο εντός και, πιο πρόσφατα, 5-0 τον Πανσερραϊκό εκτός), Κύπελλο Ελλάδας (4-1 την ΑΕΛ εντός) και Europa League (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας).

Το ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις θα ξεκινήσει στις 22:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

