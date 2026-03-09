ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα σχετικά με τη χρήση του Καυτανζογλείου Σταδίου από τον ΠΑΟΚ, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της Νέας Τούμπας, όπως αποκάλυψε η Μαρία Γκοντσάροβα.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (12 Μαρτίου 2026), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις απαραίτητες υπογραφές και τη σύμβαση μίσθωσης. Η σύμβαση θα δίνει στον «δικέφαλο του βορρά» την ευελιξία να χρησιμοποιήσει το γήπεδο όσο διαρκεί η ανέγερση της νέας Τούμπας, με δυνατότητα συμμετοχής και στην κάλυψη μέρους των εργασιών που απαιτούνται.

Η Μαρία Γκοντσάροβα δήλωσε σχετικά: «Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης που δίνει ευελιξία χρήσης του γηπέδου. Περιμένουμε από αυτούς να το έχουν έτοιμο. Ελπίζω θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε όταν πρέπει».

Το Καυτανζόγλειο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική του χωρητικότητα θα φτάνει τις 28.000 θέσεις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή αγώνων τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

