ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Μάχη στην Τούμπα για να μείνει κοντά στην κορυφή ο Δικέφαλος

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από ισοπαλία στην έδρα του Ολυμπιακού και θέλει μόνο τη νίκη, για να φτάσει τους 57 βαθμούς και να περιμένει τα αποτελέσματα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο (19:30) στο Περιστέρι.

15 Μαρ. 2026 12:09
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό σήμερα (18:00, Novasports Prime) στην Τούμπα, για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από ισοπαλία στην έδρα του Ολυμπιακού και θέλει μόνο τη νίκη, για να φτάσει τους 57 βαθμούς και να περιμένει τα αποτελέσματα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο (19:30) στο Περιστέρι. Το κλίμα στην Τούμπα είναι βαρύ, μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά.

Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, βρίσκεται στην 5η θέση και έχει χάσει το όνειρο της πρώτης τετράδας, μετά την βαριά ήττα 4-1 από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μετρά τρία σερί παιχνίδια χωρίς νίκη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά απέναντι σε ΑΕΚ, Κηφισιά και Παναθηναϊκό.

Απουσίες και ενδεκάδες

Στον ΠΑΟΚ, εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης και Κένι, ενώ στον Λεβαδειακός δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Παλάσιος και Λαμαράνα, καθώς και οι τραυματίες Κωστής, Λιάγκας και Παπαδόπουλος.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κατζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσόκαϊ, Συμελίδης, Μπάλτσι, Πεντρόσο, Βέμρπιτς, Όζμπολτ

Διαιτησία: Βεργέτης (Διαιτητής), Φωτόπουλος – Στάικος (Βοηθοί), Μόσχου (Τέταρτος), VAR: Πουλικίδης, AVAR: Τσακαλίδης

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί δύο φορές φέτος στη Βοιωτία, με νίκες του Λεβαδειακού (4-1 για Κύπελλο) και του ΠΑΟΚ (3-2 για πρωτάθλημα). Σήμερα, η Τούμπα αναμένεται να αποτελέσει τον τόπο μιας ακόμη κρίσιμης αναμέτρησης για την κορυφή της Super League.

