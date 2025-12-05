Παπαδιαμάντης στο Επίκεντρο+: Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση από τα παιδιά του ΚΟΜΑΙΘΩ και τη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη δράση, όπου παιδιά και νέοι της πόλης «ζωντανεύουν» τον Παπαδιαμάντη στη σκηνή του Επίκεντρο+.

Παπαδιαμάντης στο Επίκεντρο+: Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση από τα παιδιά του ΚΟΜΑΙΘΩ και τη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
05 Δεκ. 2025
Pelop News

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνδιοργανώνουν κι αυτή τη χρονιά την χριστουγεννιάτικη γιορτή τους.

Με αφετηρία το Χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη “Στο Χριστό στο κάστρο” ο καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Γιάννης Λεοντάρης επιμελήθηκε σκηνοθετικά την παράσταση με τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ του Δήμου Πατρέων, τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τους μαθητές του ΣΤ2 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας  Πατρών.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παράσταση για μικρούς και μεγάλους, που μας ταξιδεύει στη Σκιάθο του 18ου αιώνα. Το διήγημα του Παπαδιαμάντη αναδεικνύει με ευαισθησία την πίστη, την απλότητα και την αλληλεγγύη των ανθρώπων, ενώ αποτυπώνει με παραστατικότητα το ελληνικό ήθος και το πνεύμα της γιορτής των Χριστουγέννων.

Την αφίσα της παράστασης έχει σχεδιάσει η Βάλια Ψωμιάδη

Αυτή την  φωτεινή ιστορία θα «ζωντανέψουν» τα παιδιά  στη σκηνή του θεάτρου  Επίκεντρο+ (Νόρμαν 16 & Αγίου Διονυσίου, Πάτρα) την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 18:00, με ελεύθερη είσοδο.

