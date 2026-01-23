Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»

Ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος που έχει μηνύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουλακική παρενόχληση σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αναφέρθηκε στην υπόθεση, αλλά και για τα σχόλια μίσους που έχει δεχθεί όλο αυτό το διάστημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Πέμπτης 22/01/2026, ανέφερε:

«Δεν περίμενα όλο αυτό το hate»

«Δεν περίμενα όλο αυτό το hate. Πίστευα ότι κάποιοι γονείς θα καταλάβουν. Ότι ένα παιδί 21 ετών κάτι λέει. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν δημόσια για να τοποθετηθούν για μένα, χωρίς να έχουν μιλήσει με μένα. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα. Αυτό με πείραξε πιο πολύ, γιατί δεν ήρθε κανείς να μου μιλήσει ανθρώπινα», ανέφερε αρχικά ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Μέχρι τώρα δεν έχουν ειπωθεί όλα τα πράγματα»

«Με τους δικούς μου ανθρώπους όλα τα συζητάω. Απλά στο τέλος κάνω αυτό που θέλω εγώ. Η συμβουλή που πήρα είναι να κάνω μια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες. Απλά κι εγώ κόμπλαρα λίγο, οπότε δεν κοιτούσα την κάμερα κι έλεγαν ότι η γλώσσα του σώματός μου έδειχνε ότι έλεγα ψέματα. Μετά κοίταξα την κάμερα κι είπαν ότι πρώτη φορά βλέπω θύμα να κοιτάει την κάμερα», συμπλήρωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Μέχρι τώρα δεν έχουν ειπωθεί όλα τα πράγματα για να μπορεί κάποιος να κρίνει. Οπότε περίμενα μια ουδέτερη στάση, γιατί από πίσω έχω μια οικογένεια και τους λέω να ακούνε μόνο εμένα. Μιλάω με στοιχεία. Πολλοί φανατικοί εύχονταν πολύ άσχημα πράγματα μέχρι και για την οικογένειά μου», πρόσθεσε επίσης.

«Τα παιδιά με έκρυβαν, μαζί το βιώσαμε όλο αυτό»

«Κάποια πράγματα θέλουν λίγο πρώτα να τα επεξεργαστείς. Εγώ όταν τελείωσε η συνεργασία, πίστευα ότι θα συνεχίσει η ζωή μου κανονικά, αλλά κάτι μέσα μου με “έτρωγε” και δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Μετά ήταν να γίνει μια συναυλία με τον Μαζωνάκη που δεν πήγα. Μου είπαν “είτε να μιλήσω τώρα ή να φύγω”. Τα παιδιά με έκρυβαν, μαζί το βιώσαμε όλο αυτό. Δεν υπήρχε μάρτυρας μπροστά, αλλά έξω από το καμαρίνι υπήρχε μάρτυρας. Εμένα με αφορά τι γίνεται στη δική μου ζωή. Φοβόμουν και για τη σωματική μου ακεραιότητα κι ένιωθα άβολα να το πω στη μαμά μου, γιατί δεν ήθελε να μπλέξω με τη νύχτα», σημείωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Κάποια περιστατικά ξεπερνούσαν την ασέλγεια»

«Εγώ λέω αυτά που έζησα κι όχι αυτά που είδα κι άκουσα. Γνωρίζω και άτομο που ήταν με τον ίδιο άνθρωπο. Κάποια περιστατικά ξεπερνούσαν τα όρια της ασέλγειας», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»

«Ο Μαζωνάκης αν είχε αισθανθεί ότι με παρενοχλεί, δεν θα το επαναλάμβανε. Γιατί δεν ήταν μια φορά, ήταν συνεχόμενες. Όταν ήμασταν εκεί το κινητό ήταν κλειστό και η πόρτα ήταν πάντα κλειστή. Υπήρχε παιδί που το έδιωξαν για αυτούς τους λόγους και μετά πήγα εγώ. Δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει στο μαγαζί», πρόσθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Δεν έκανα like στον κύριο Μαζωνάκη όπως έγραψαν, αλλά στο “Voice”. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα για να το κρίνουμε από κάτι τέτοιο. Το θεώρησα πολύ ρηχό», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

