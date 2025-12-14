Παπακαλιάτης-Ανδριολάτου: Ενας έρωτας στη Βουδαπέστη!

Στη στολισμένη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ταξίδεψαν τις προηγούμενες μέρες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με την Κλέλια Ανδριολάτου για τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου του Maestro που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix και το Mega το φθινόπωρο του 2026.

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από τα backstage αλλά και τις περιηγήσεις της σε μια από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Από όσα «πρόδωσε» η 29χρονη ηθοποιός, μπορεί κανεις να υποθέσει πως έχει μπει ένας άλλος άνδρας στη ζωή της συνονόματης ηρωίδας της, αλλά ο Ορέστης, τον οποίο υποδύεται ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, έρχεται να «αναστατώσει» τη νέα της καθημερινότητα.

Σύμφωνα με όσα είχαμε παρακολουθήσει στο φινάλε του τρίτου κύκλου τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κλέλια αναχωρεί για την Ουγγαρία προκειμένου να συνεχίζει τις μουσικές σπουδές της, βάζοντας έτσι μια άνω τελεία στη σχέση της με τον Ορέστη.

Ο σεναριογράφος της σειράς που κάνει πλέον διεθνή καριέρα, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει το ερωτευμένο ζευγάρι μακριά για πολύ καιρό.

Από τους γνωστούς πρωταγωνιστές του Maestro, φαίνεται πως στη Βουδαπέστη ταξίδεψαν μόνο η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου ξεκίνησαν από τους Παξούς και την Κέρκυρα- με αντίξοες, πολλές φορές, καιρικές συνθήκες και συνεχίστηκαν στην Αθήνα.

