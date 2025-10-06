Παπανδρεόπουλος: «Ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος ξεπέρασε τις προσδοκίες μας»

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον 4ο Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», ο οποίος και φέτος αναμένεται να αποτελέσει γιορτή του δρομικού κινήματος.

Η διοργάνωση, που ξεκίνησε με μεράκι, εξελίχθηκε σε θεσμό και πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για τους δρομείς και την πόλη. Με τη στήριξη αθλητών, εθελοντών και φορέων, η Πάτρα δείχνει ότι μπορεί να κρατά ζωντανό το δρομικό κίνημα, τιμώντας παράλληλα ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χώρο του αθλητισμού. Οι εγγραφές δείχνουν ότι ίσως φέτος σημειωθεί νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Η «Πελοπόννησος», λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, μίλησε με τον διευθυντή της διοργάνωσης, Γιώργο Παπανδρεόπουλο. Ο αρχιπροπονητής του ΑΟ Κούρου Πατρών, αναφέρθηκε στους στόχους, τη φιλοσοφία της διοργάνωσης που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

– Σε λιγότερο από 7 ημέρες θα διεξαχθεί ο 4ος Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος». Σε τι επίπεδα βρίσκονται οι εγγραφές και οι ετοιμασίες;

«Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν προχθές βράδυ κινήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Οι ετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με όλες τις ομάδες – διοργανωτές, εθελοντές, φορείς και χορηγούς – να εργάζονται εντατικά, ώστε την ημέρα του αγώνα όλα να κυλήσουν άψογα».

– Από τη στιγμή που διοργανώνεται για 4η χρονιά, δείχνει ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Σας ικανοποιεί αυτό;

«Αναμφίβολα, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια το γεγονός ότι ο Ημιμαραθώνιος έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη. Αυτό αποδεικνύει ότι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν λίγα χρόνια αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και ότι η μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου, ενός από τους κορυφαίους αθλητές που ανέδειξε ποτέ η Πάτρα, τιμάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

– Ποιος είναι ο στόχος της διοργάνωσης και ποιο το μήνυμα που θέλετε να περάσετε;

«Στόχος μας είναι η προαγωγή του αθλητισμού, του εθελοντισμού και της συμμετοχής. Θέλουμε να δείξουμε ότι το τρέξιμο δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά τρόπος ζωής που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το μήνυμά μας είναι πως με αγάπη, επιμονή και συνεργασία μπορούμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του Φάνη».

– Η ασφάλεια των αθλητών αποτελεί και φέτος προτεραιότητα;

«Φυσικά. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Έχουμε οργανώσει πλήρες πλάνο με ιατρική κάλυψη, παρουσία εθελοντών σε κάθε σημείο της διαδρομής, ασθενοφόρα και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε όλοι οι αθλητές να νιώθουν σιγουριά και προστασία».

– Θα υπάρξουν και φέτος εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες;

«Ναι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ετοιμάζουμε μικρές αλλά ουσιαστικές εκπλήξεις για τους δρομείς, τόσο στον αγωνιστικό όσο και στον εορταστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Θέλουμε κάθε συμμετοχή να συνοδεύεται από μια θετική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Οι παροχές για τους αθλητές θα είναι σημαντικές και το μετάλλιο που θα δοθεί σε όλους όσοι τερματίσουν θα είναι ξεχωριστό».

– Στην Πάτρα πλέον διοργανώνονται τρία δρομικά events. Τι δείχνει αυτό για το δρομικό κίνημα;

«Δείχνει ότι το δρομικό κίνημα στην πόλη αναπτύσσεται συνεχώς και ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αγκαλιάζουν την ιδέα της άθλησης. Τα τρία αυτά events δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν, να θέσουν στόχους και να γιορτάσουν μέσα από τον αθλητισμό. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και αποδεικνύει ότι η Πάτρα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο δρομικών διοργανώσεων, αφού διαθέτει και τις δυνατότητες ως τόπος, αλλά και την τεχνογνωσία».

– Από τους αθλητές που θα συμμετάσχουν, ποιοι ξεχωρίζουν;

«Έχουμε την χαρά και φέτος να συμμετέχουν μεγάλα ονόματα, γεγονός που δείχνει ότι ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος χαίρει σεβασμού. Στους άνδρες ξεχωρίζουν οι Νίκος Σταμούλης και Κώστας Σταμούλης, που είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Στις γυναίκες, η Παναγιώτα Βλαχάκη, νικήτρια του περσινού Ημιμαραθωνίου, η Κατερίνα Κούτλη και η νεαρή Ξένη Κατσιμάντου-Φιλιπούλου, η οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος και είναι ψηλά στις λίστες».

