Παπανδρεόπουλος στον Peloponnisos FM: Ο Καραλής εχει δυνατό χαρακτήρα”

Στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» του peloponnisos FM 103,9, μίλησε χθες ο προπονητής στίβου του Κούρου Πατρών Γιώργος Παπανδρεόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα τεραστία επιτυχία του Μανόλη Καραλή.

«Ο Καραλής θα πηδήξει ακόμα ψηλότερο για είναι παιδί με δυνατό χαρακτήρα και θέληση» είπε μεταξύ άλλων, ενώ αποκάλυψε ότι έχει καλέσει τον Μανόλο στην Πάτρα για να παραβρεθεί στον 4ο Ημιμαραθωνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» ο οποίος θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου.

“Σε ότι αφορά τον Ημιμαραθωνιο οι συμμέτοχες είναι ήδη πολλές παρότι έχουμε ακόμα περίπου 20 μέρες” συμπλήρωσε.

