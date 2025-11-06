Παπαργύρη και Νταλιάνης στον Peloponnisos Fm για τη νέα παράσταση των «Υποκριτών»

Η Πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου (21.15) στο Θέατρο Μηχανουργείο και κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή

06 Νοέ. 2025 17:20
Pelop News

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με τον Προκόπη Κόγκο  φιλοξενήθηκαν σήμερα, οι ηθοποιοί Αθηνά Παπαργύρη και Γιώργος Νταλιάνης, μέλη της θεατρικής ομάδας «Υποκριτές» .

Με αφορμή την αυριανή πρεμιέρα της φαρσοκωμωδίας «Να ’μαστε και κάπου άνθρωποι», σε κείμενο του Στράτου Ναλμπαντίδη και σκηνοθεσία του Μιλτιάδη Παπλά, οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για το έργο, τους ρόλους τους και τη δύναμη του θεάτρου να αποκαλύπτει αλήθειες για την ζωή μέσα από το γέλιο.

Μια ξεκαρδιστική σάτιρα που θίγει ζητήματα όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η αλήθεια του εαυτού και το διαχρονικό «τι θα πει ο κόσμος» και το σίγουρο είναι ότι όλοι θα γελάσετε μέχρι δακρύων.

Ακούστε τη συζήτηση:
