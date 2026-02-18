Παπασταύρου: Ενισχύονται οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και προχωρούν οι ενεργειακές συμφωνίες

Την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις ενεργειακές συνεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει και του προγραμματισμένου ταξιδιού στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου επιβεβαιώνουν τη στενότερη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας τρεις βασικούς άξονες συνεργασίας: τον πολιτιστικό και αξιακό δεσμό, την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, καθώς και την ενεργειακή και οικονομική διάσταση.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron-HELLENIQ ENERGY, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα που ενισχύει —υπό προϋποθέσεις— τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε, εφόσον τα κοιτάσματα αποδειχθούν αξιοποιήσιμα, τα οφέλη θα έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας, ενώ αναφέρθηκε και σε επικείμενη ανακοίνωση συνεργασίας στον χώρο των ναυπηγείων, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Αναφορικά με τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον αποσκοπεί στην επίλυση εκκρεμοτήτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα διεθνές περιβάλλον ενεργειακής αστάθειας, ενώ και ευρωπαϊκοί φορείς συμμετέχουν στις σχετικές διεργασίες.

Τέλος, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία συνδέεται άμεσα με την οικονομική και στρατηγική παρουσία της χώρας στη διεθνή σκηνή.





