Παπασταύρου: Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, αδιάρρηκτες οι σχέσεις με την Κύπρο

06 Οκτ. 2025 9:14
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας για  τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου GSI, επεσήμανε: «Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

Μιλώντας ο κ. Παπασταύρου στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ανέφερε  ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, είναι αδιάρρηκτες, είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου», υπογραμμίζοντας ότι «ένα έργο δεν μπορεί να τις διαταράξει.

«Το καλώδιο είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. που το έχει αναγάγει σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα, είναι ένα έργο που για να το χρηματοδοτεί η Ε.Ε. σημαίνει ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, είναι ένα έργο που Ελλάδα και Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.
