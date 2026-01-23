Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε το έργο «επένδυση πνοής» για τη Θεσσαλία και τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου.

23 Ιαν. 2026 20:44
Με την παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων, ένα έργο-κλειδί για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, το οποίο ενισχύει αποφασιστικά τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου και αυξάνει την εξαγωγική δυναμικότητα της Ελλάδας προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη στα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς έρχεται να προστεθεί στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου λίγους μήνες μετά τη λειτουργία του Σταθμού Κομοτηνής, συμπληρώνοντας ένα κρίσιμο πλέγμα υποδομών που μεταβάλλει ουσιαστικά τις δυνατότητες του ελληνικού δικτύου.

Με λειτουργική ισχύ 20 MW, δύο μονάδες συμπίεσης των 10 MW και μία εφεδρική μονάδα, ο σταθμός προσφέρει αυξημένη ευελιξία στη διαχείριση ροών και πιέσεων, επιτρέποντας τόσο τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά όσο και την αντίστροφη ροή, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου
Η τεχνική αυτή δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Μέσω της ενίσχυσης του Κάθετου Διαδρόμου, η Ελλάδα αποκτά αυξημένο ρόλο στη μεταφορά φυσικού αερίου προς τις αγορές της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις υποδομές εισόδου LNG και αγωγών και περιορίζοντας την εξάρτηση των χωρών της περιοχής από μονοσήμαντες πηγές εφοδιασμού.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Ο Σταθμός Αμπελιάς έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν τη μελλοντική υποδοχή μειγμάτων υδρογόνου με φυσικό αέριο, στοιχείο που τον καθιστά συμβατό με τη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης και την ευρωπαϊκή πορεία προς την απανθρακοποίηση. Πρόκειται για υποδομή που δεν καλύπτει μόνο τις σημερινές ανάγκες, αλλά προετοιμάζει το σύστημα για τις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.

Ισχυρό είναι και το αναπτυξιακό αποτύπωμα του έργου σε τοπικό επίπεδο. Με συνολικό προϋπολογισμό 73,94 εκατ. ευρώ και σημαντική συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ενεργειακών μεταβάσεων, ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων αναδεικνύεται σε έργο πολλαπλής σημασίας: ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, αυξάνει την περιφερειακή επιρροή της Ελλάδας και επιβεβαιώνει τον ρόλο της χώρας ως σταθερού και αξιόπιστου πυλώνα στο ενεργειακό σύστημα της ευρύτερης περιοχής.

